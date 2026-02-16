Manuel González vuela también en Jerez

Por tercer día consecutivo, el rugido de los motores vuelve a ser el protagonista en el trazado jerezano, esta vez con el inicio de los test oficiales para la categoría de Moto2™. Tras las primeras tomas de contacto en Portimão, con un bagage pobre debido a las inclemencias meteorológicas, la categoría intermedia del mundial llega al trazado jerezano para dos jornadas cruciales de puesta a punto antes del inicio del mundial en Tailandia.

Una categoría con acento español

La parrilla de Moto2™ 2026 cuenta con un total de 14 pilotos españoles de 28 pilotos que figuran inscritos. Entre ellos, todas las miradas de la afición andaluza están puestas en el joven José Antonio Rueda. El piloto de Los Palacios afronta su primera temporada en esta clase de nuevo en la estructura del Red Bull KTM Ajo con la que se proclamó campeón del mundo de Moto3. Recuperado de su accidente el año pasado, a buen seguro, se convertirá dado el gran talento que atesora, en uno de los atractivos de la categoría. Por delante tiene dos jornadas para continuar su adaptación y progresión a la categoría en un escenario que conoce a la perfección, si bien, su jornada no comenzó como hubiese deseado ya que en los primeros giros un resbalón en la curva Jorge Lorenzo lo llevaba al suelo, afortunadamente sin consecuencias. Volvió a pista más tarde para completar un buen número de giros, aunque sus registros estuvieron lejos de los mejores. El otro andaluz presente en esta categoría, el también sevillano Daniel Muñoz finalizó décimo séptimo.

Un elenco de favoritos al título

El nivel de competitividad este año es, si cabe, más alto que nunca. La categoría cuenta con figuras de la talla de Manuel González, actual subcampeón del mundo 2025, que llega como uno de los máximos favoritos para heredar la corona de Moreira y ya desde hoy ha dejado claro sus intenciones. Por su parte, el incombustible Aron Canet, es siempre rápido y un referente de la categoría, mientras David Alonso y Dani Holgado, talentos que ya demostraron su valía en Moto3, ahora buscan dar el golpe definitivo en la categoría de plata. También en las quinielas Izan Guevara, excampeón de Moto3 que afina su estilo en esta clase para poder estar lo más arriba posible.

Hoy, en una jornada algo nubosa durante casi todo el día a diferencia del día de ayer donde un sol espléndido acompañaba la última sesión de test para el Moto3, han salido a pista 28 pilotos rodándose muy rápido para tratarse de la primera toma de contacto con el asfalto. Y es por la tarde se lograba igualar la mejor vuelta dada nunca por una Moto2 en esta pista, registro en poder del piloto turco Deniz Óncü (1.39.564) que el español Dani Holgado lograba igualar, si bien, poco le duraba la alegría ya que el también español Izán Guevara marcaba un espectacular 1.39.261 que mejoraba en tres décimas la anterior mejor marca en esta pista. Posteriormente, este registro volvía a ser batido tanto por David Alonso que finalizaba segundo con 1.39.240, como finalmente por Manuel González (Kalex-Liqui Moly Dynavolt Intact) que establecía la mejor marca de la jornada con un excelente 1.39.088.

Finalmente, la jornada quedó de la siguiente forma: 1.-Manuel González 1.39.088 2.-David Alonso 1.39.240 3.-Izan Guevara 1.39.261 4.-Alex Escrig 1.39.301 5.-Barry Baltus 1.39.343 6.-Alonso López 1.39.443….

Este martes, con el segundo día de test concluirán estos ensayos.