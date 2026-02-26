Marc Márquez quiere ponerse un 10  

Certeza es lo evidente, aquello que se tiene claro o conocemos a ciencia cierta. La verdad, como el aceite, siempre queda por encima. Pero nuestra tendencia habitual es querer ir por delante de los acontecimientos, generando preguntas sin descanso, a diestro y siniestro, cual interrogantes personificados, como incógnitas andantes, precursores de cábalas buscando soluciones a complejos problemas, dudas o sueños. Esa legítima intriga, además, puede resultar muy emocionante, claro que sí. Está completamente justificado que nos cuestionemos, por ejemplo, qué hará el mejor piloto de la historia, Marc Márquez, en la edición 2026 del Mundial de MotoGP que, con sus 22 pruebas puntuables, se inicia este 1 de marzo en Tailandia y llegará a finales de abril a Europa con Jerez como puerta. Si tenemos en cuenta la gesta heroica que protagonizó el pasado año, en que logró su noveno título de campeón del mundo tras una larga hazaña de superación, todo lo que sume el inigualable deportista español será el no va más. Aspirando a ello, cómo no podía ser menos, Marc quiere ponerse la nota máxima, un 10. Con esa cifra redonda elevaría aún más, si cabe, su gigantesca mitología.

Tenemos muy fresca e inalterable en la memoria esa reciente e histórica edición 2025 del Mundial de Motociclismo, que consagró a Marc Márquez Alentá como nuevo dios del Olimpo. Fruto de ella, dejamos atrás los 2.184 días de suspiros que transcurrieron desde su octavo título logrado en 2019, hasta verle subir otra vez a la cima para coronarse como nonacampeón del mundo. Nacido en Cervera el 17 de febrero de 1993, Marc protagonizó una auténtica epopeya durante 5 interminables años, 2 meses y 9 días con cuatro operaciones desde aquel grave accidente sufrido el 2020 en Jerez, hasta alcanzar nuevamente la cúspide. En una memorable odisea, que le llevó a dejar la marca Honda y subirse a ‘lomos’ de esa roja Ducati con la que siempre soñó, Márquez arrasó sin paliativos en la pasada temporada del Mundial. Nadie logró hacerle sombra, cerrando así su círculo virtuoso con el demoledor currículum de 9 títulos (uno en 125cc -2010-, otro en Moto2 -2012- y siete en MotoGP -2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025-), merced a 99 victorias, 165 podios, 102 poles y 88 vueltas rápidas. Una auténtica barbaridad, pues Márquez venció el pasado año en 11 de los 17 grandes premios que disputó, antes de causar baja en las cuatro últimas citas de la temporada 2025, triunfando en todas las carreras al Sprint salvo tres, sumando además 15 podios (7 veces consecutivas en lo más alto) y 8 ‘poles’ en el mismo año de su gesta olímpica. Ahora bien, esa inenarrable machada acabó con nueva lesión en el trastocado hombro, debiendo pasar otra vez por el quirófano y así poder volver una vez más a la carga en este 2026. ¿Alcanzará la cima número 10?

A sus 33 años de edad, Marc Márquez sigue mostrándose como un caníbal voraz, no da tregua a sus rivales. / Ducati

Puestos a responder interrogantes, debemos plantearnos uno genérico: ¿Qué récords puede superar Marc Márquez este 2026? Comenzando por el ranking de pilotos con mayor número de títulos mundiales, Giacomo Agostini está al frente con 15, seguido de Ángel Nieto con 12+1, mientras que el ilerdense ya igualó con 9 en 2025 a su eterno rival, Valentino Rossi. Lo que sí que tiene Marc a tiro este año es batir el récord de títulos en la categoría reina (MotoGP/500 cc), al estar empatado con Valentino en siete títulos y, de alzarse con el triunfo final, igualaría a Giacomo, que lidera la clasificación con ocho. Respecto a victorias en grandes premios de todas las categorías, el líder también es Agostini con 122, seguido de Rossi, que tiene 115 triunfos, por lo que que Márquez tendría que ganar 16 grandes premios en 2026 para darle caza. Más fácil lo tiene hacerlo solo en la categoría reina, donde le bastarían tres para superar a Valentino, que tiene 76. Otro de los récords que suscitan mayor interés es el del número de victorias en un año. Si el físico le respeta, Marc Márquez puede volver a batir la marca que él mismo ostenta desde 2014, con 14 triunfos por año. Ya en 2025 se acercó a su propio récord, con 11 victorias, pero aquella inoportuna lesión le frenó a cuatro carreras del final de un año en el que no tuvo rival. De ahí surge otra pregunta, ¿mantendrá el mismo patrón de conducta ‘caníbal’ que le define?

Marc duda si su maltrecho hombro le permitirá competir en 2027

Según aclaraba el propio Márquez antes de iniciar este Mundial 2026, “cada año es un año menos que puedo disfrutar de mi pasión, así que intento siempre aprovecharla al máximo. La responsabilidad, lo que sentía el año pasado, era mucho más. Esta temporada siento la misma motivación pero con menos responsabilidad sobre mí. Al final si pilotas para Ducati Lenovo debes luchar por las victorias y debes luchar por el título. Pero ahora estoy en paz”. Aunque su mente alberga la duda de cómo va a responderle el maltrecho hombro derecho, el piloto español sigue siendo fiel a ese patrón de caníbal voraz que le distingue, pero ahora parece más prudente que nunca y, de hecho, solo quería firmar su renovación con Ducati por un año más (2027). Tras caerse tres veces en el último test de pretemporada disputado hace unos días en el mismo trazado tailandés que inaugura este primero de marzo el Campeonato, Marc fue meridianamente claro: ”No, no puedo empezar diciendo que voy a ganar porque preveo que el fin de semana del primer Gran Premio del año será más exigente que el test. Así que veamos”, añadiendo que ”no puedo decir el porcentaje de preparación al que estoy, porque no sé cuál es el cien por cien de la lesión. Siento que tengo margen para mejorar, respecto a las referencias de la última lesión, pero no puedo dar un porcentaje porque, lo que he aprendido, después de lesionarme, es que a veces el cien por cien cambia; es un poco más bajo, pero estoy trabajando para encontrar un buen equilibrio. Aún no sé cuál será mi cien por cien físico, porque eso después de cada lesión puede cambiar. Pero estoy muy contento con las sensaciones que me transmite la moto. Estoy satisfecho porque soy rápido a una vuelta y tengo ritmo", apuntó antes de señalar quién será la competencia: "La Aprilia va muy bien y no solo con Bezzecchi, pero Alex Márquez y Pecco Bagnaia también van muy rápido. Está apretada la cosa”, afirmó Marc Márquez, presumiendo que esta temporada de transición en MotoGP hacia el nuevo reglamento técnico de 2027, será muy apretada y competitiva, con mayor igualdad pues las motos prácticamente son las mismas de 2025.

Tras su gesta de superación en 2025, Marc intentará seguir arrasando en un Mundial que se presume muy igualado. / Ducati

Gracias a otros mitos como Albert Einstein sabemos que la velocidad de la luz es constante y nada puede superarla, cambiando la comprensión del espacio y el tiempo. El padre de esa Teoría de la Relatividad Especial también alcanzó la cima de sus descubrimientos formulándose cábalas. De hecho, es el artífice de frases que definen la importancia de los interrogantes: "Lo importante es no dejar de hacerse preguntas… Nunca pierdas la santa curiosidad”. Todo ello me permite concluir que a finales del pasado año, cuando Marc posó en la Gala de entrega de su noveno título mundial con el dedo anular levantado en la mano derecha y la medalla redonda de nonacampeón en la izquierda (justo la imagen que encabeza este artículo), ya estaba respondiendo a los interrogantes que nos hacemos sobre qué hará el mito viviente este 2026: Márquez quiere ponerse un 10. No lo duden, síganlo y disfruten de emociones fuertes…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue Editor Jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como Jefe de Prensa del Circuito de Jerez.