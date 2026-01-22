Nicolo Bulega, máximo favorito al título de Superbike, manda en Jerez

Los primeros entrenamientos de pretemporada para el WorldSBK llegaron a su fin en el Circuito de Jerez tras dos jornadas en las que la lluvia han marcado el desarrollo de ambas sesiones. A pesar de que la lluvia se presentó al final de la jornada, la pista desde primeras horas de este jueves estaba muy mojada, por lo que los pilotos decidían esperar a que las condiciones fuesen mejorando para enfundarse el mono y salir a rodar, lo que tenía lugar a partir de las dos y media de la tarde cuando ya el trazado presentaba un aspecto seco en la mayoría de las curvas, salvo algunos parches de humedad en determinados puntos.

Iker Lekuona, segundo mejor crono con la Ducati. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

El subcampeón del mundo Nicolo Bulega, que no tomaba parte en la sesión del miércoles, era uno de los que bien entrado el mediodía salían a pista a rodar para afinar su nueva Panigale V4 R, siendo el más rápido de la jornada con un tiempo de 1:39.331. Por su parte, Alex Lowes, piloto de Bimota, era segundo con 1:39.450, mientras el nuevo piloto de Pata Yamaha, Xavi Vierge, era tercero con 1:39.770. Cuarto mejor tiempo para Sam Lowes con 1:39.811, seguido del piloto probador de BMW Michael Van Der Mark, que paraba el crono en 1:39.836. Por su parte, el piloto español del equipo Ducati Aruba, Iker Lecuona, dando sus primeros pasos en su nueva estructura finalizaba en el sexto lugar con 1:39.979, mientras el también español Álvaro Bautista, estrenándose con el equipo Barni Racing, concluía el test décimo quinto con 1:40.475.

Xavi Vierge se está adaptando muy bien a la Yamaha. / Álvaro Rivero / Circuito de Jerez

En total, 35 pilotos salían finalmente a pista entre las categorías de Superbike y Supersport con la curiosidad de ver en acción en esta jornada al piloto de MotoGP Enea Bastianini, compañero de equipo del español Maverick Viñales en las filas del equipo Red Bull KTM Tech3. Bastianini, aprovechaba la jornada para, a lomos de una Superbike, entrenar y así llegar en forma a los primeros test de pretemporada del campeonato del mundo MotoGP que tendrán lugar en Sepang en menos de dos semanas. El italiano marcaba un registro de 1.42.805.

Bulega, contrariado

"Para ser la primera prueba, no fue tan mala, sinceramente, pero el tiempo fue un problema, la lluvia nos arruinó los planes. Hubiera sido importante mantenernos en pista durante mucho tiempo, pero en cambio solo pudimos dar 20 vueltas, que aún nos sirvieron para recuperar la confianza con la moto después del invierno. Las sensaciones fueron buenas, pero ahora esperamos poder realizar dos días completos más de pruebas en Portimão. Mi primera impresión de la nueva Ducati es buena. Ya la probé aquí el pasado octubre, pero es una moto nueva y necesitamos más información y seguir probando cosas".

Iker Lekuona

“A pesar de las pocas vueltas que teníamos disponibles, logramos hacer un buen trabajo, especialmente en la puesta a punto. Estamos progresando día a día, y eso me alegra mucho. Debo admitir que las sensaciones con la Panigale V4R son extraordinarias, aunque sé que aún tenemos muchos detalles que pulir para ser tan competitivos como queremos desde el principio de la temporada”.

Tiempos