Pedrosa pule la KTM del líder Acosta en Jerez

Como su casa, así es el Circuito de Jerez para Dani Pedrosa, que desde este martes y hasta el jueves 12 de marzo, realizará tres jornadas de pruebas en el trazado andaluz, encaminadas a pulir aún más la KTM RC16 del líder de MotoGP Pedro Acosta. El tricampeón mundial y Leyenda del motociclismo, que posee una curva con su nombre en esta pista (la número 6), se empleará a fondo buscando mayor competitividad para las monturas austriacas que, tras el comienzo de la temporada en Tailandia, encabezan con Acosta el Campeonato del Mundo de pilotos. Del mismo modo, estos test servirán también para preparar a conciencia la cita de finales de abril, en que Jerez albergará el Gran Premio de España de MotoGP.

Es posible que estos ensayos de KTM sobre el asfalto jerezano resulten aún más trascendentales si cabe, pues debido a la guerra de Irán no es seguro que se lleve a cabo la tercera prueba del Mundial 2026 en Qatar, por lo que antes de Andalucía solo estarían Brasil (22 de marzo) y Estados Unidos (29 de marzo). Con ello, para los equipos resulta esencial preparar a conciencia las mecánicas antes de que la temporada aterrice en suelo europeo con Jerez como puerta. Así se desprende de lo declarado por el nonacampeón Marc Márquez que, tras un abandono en el pasado Gran Premio disputado en el circuito de Buriram, es noveno a 22 puntos de Acosta: “Veo que de momento el líder es una KTM, Pedro Acosta, y segundo una Aprilia, Marco Bezzecchi, ¿no? Pues a perseguirlos”, pero dejó una pregunta pendiente por responder, la de si su Ducati ha mejorado realmente en trazados como el tailandés. Lo hizo así: “Han mejorado. Lógicamente, se vio ya la segunda parte de la temporada 2025, donde Bezzecchi ganó muchas carreras. Acosta también estaba muy cerca siempre del podio. Veremos. Esta respuesta la puedo dar en Jerez. En Jerez me la volvéis a hacer y a ver. Espero responder allí”.

Dani Pedrosa, piloto probador de KTM. / ktm

Con un Mundial de 22 grandes premios previstos y máxima igualdad técnica entre marcas, la presión es generalizada. Así lo reconoce el propio Acosta, líder con su KTM: ”Ojalá dure mucho tiempo mi liderazgo, pero hay que estar preparados para cuando lleguen los momentos más difíciles. En KTM han hecho todo lo posible para darme una moto un poco mejor que el año pasado, nos falta en algunos puntos, como la salida, pero estamos haciendo un gran trabajo en el equipo, sobre todo sabiendo cuál es nuestro lugar, que es algo que nos faltó el año pasado”. Ésta será pues la misión que se presta a realizar el propio Pedrosa, piloto probador encargado del desarrollo de las KTM, con sus pruebas de estos días en Jerez, pues como señalaba el propio Pedro Acosta: “Aprilia y Ducati son súper rápidos a una vuelta. Si mejoráramos en eso, nos facilitaría mucho la vida. Parece que nuestra velocidad punta no es tan alta respecto a las Ducati y las Aprilia” y añadía: "Ducati no se ha ido. Solo ha tenido un fin de semana complicado”.

Razón de más para que Dani Pedrosa ponga toda su sabiduría en el ejercicio de evolución que lleva a cabo con las motos naranjas austriacas. Cabe recordar que el de Sabadell es uno de los pilotos que más sesiones de test realiza a lo largo del año en Jerez, circuito en el que la curva número 6 lleva su nombre por el impecable palmarés que atesora. Su última proeza fue el podio de 2024 en la carrera al Sprint del Gran Premio de España celebrado en abril de ese año, donde compitió como piloto invitado, precisamente para desarrollar las KTM en competición. Tampoco puede olvidarse la proeza que protagonizó el perfeccionista piloto español el año 2023 en la pista jerezana: cinco temporadas después de retirarse, lideró la práctica 1, se metió sexto en parrilla, idéntico puesto en la Sprint del sábado y finalizó séptimo en la carrera del domingo, donde fue llevado a hombros como un torero. Por si fuera poco, el brillante motociclista español cogió carrerilla y repitió genialidad en Misano Adriático, con un quinto mejor tiempo de entrenamientos y sendos cuartos puestos en las dos carreras de ese GP de San Marino, tercero que disputaba desde que se retiró de la competición hace ocho temporadas.

El piloto de Sabadell, saliendo de la curva Sito Pons en unos entrenamientos con KTM en Jerez. / ktm

Meticuloso, hábil y concienzudo donde los haya, Pedrosa comenzó a trabajar para KTM en el año 2019 y nadie duda que aportará toda su sabiduría para que los pilotos de esta marca brillen en el Mundial de MotoGP. Dani, que está brillando también como comentarista de MotoGP en la televisión de DAZN, infunde un enorme respeto y admiración, refrendado por su gigantesco palmarés en el que, desde 2001 a 2018, amén de tres títulos mundiales (uno en 125cc y dos en 250cc) destacan también tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos, además de 54 totales entre las tres categorías que ha competido (31 en MotoGP), 52 segundos puestos y 47 terceros, con 153 podios de 296 grandes premios disputados. Sin olvidar tampoco sus 49 ‘poles’ y 64 vueltas rápidas, siendo el tercer piloto de la historia con mayor número de podios (153), en una clasificación que encabeza Rossi (235), seguido de Agostini (159). La guinda de este voluminoso currículum es el reconocimiento que ostenta como número uno indiscutible en la puesta a punto de motos de Gran Premio por, cómo afirma el cinco veces campeón mundial Jorge Lorenzo: “A nivel técnico, quizás Pedrosa es el mejor de la historia”. Algo en lo que muchos coinciden, como el pentacampeón de MotoGP Mick Doohan: “Sin duda, hemos visto que Pedrosa ha llevado progreso para KTM. Con Dani han encontrado a alguien que puede llevar el proyecto en la dirección correcta” o el propio jefe máximo del MotoGP, Carmelo Ezpeleta al destacar: “Su finura y sensibilidad, unas cualidades que le permiten discernir hasta detalles inimaginables entre lo que funciona y lo que no. Creo que Pedrosa merecía un título de campeón en MotoGP”.