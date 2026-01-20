Las Superbikes, de test en Jerez

La pausa invernal para los equipos del WorldSBK, llega a su fin y por espacio de dos días que darán inicio mañana miércoles, la mayoría de las escuadras del Campeonato del Mundo Motul FIM de Superbike estarán presentes aquí en el trazado jerezano para desarrollar un test privado donde a buen seguro ya se podrán ver las nuevas decoraciones de las motos, así como las recientes incorporaciones y cambios de equipos. Entre ellos, la llegada del portugués ex MotoGP Miguel Oliveira, que sustituye al piloto turco Toprak Razgatlioglu que emigró a MotoGP con el equipo Yamaha Pramac.

La novedad de estos test llega de la mano del incombustible piloto español Álvaro Bautista, que sigue una temporada más como punta de lanza de la afición española del Superbike. El piloto de Talavera de la Reina, continúa con una montura Ducati pero ahora en las filas del equipo privado Team Barni con el que se estrena en Jerez. Por su parte, el también español Iker Lecuona, las últimas temporadas en las filas del equipo Honda, es el que ha tomado el sitio en el Aruba Ducati que dejó vacante el piloto madrileño bicampeón del mundo, mientras Xavi Vierge, que tras varias campañas en el equipo Honda WorldSBK, afronta una nueva etapa en el Yamaha Pata Maxus oficial donde tendrá como compañero de equipo al italiano Andrea Locatelli. En el equipo GYRT GRT Yamaha, se incorpora Stefano Manzi, que llega con la vítola de campeón de Supersport y que ya en los pasados test de noviembre, en su primer contacto con la nueva categoría se mostró muy rápido y adaptado. También será la primera toma de contacto para el italiano Danilo Petrucci, nuevo en las filas del Rokit BMW Motorrad y que no pudo estar en los test del pasado mes de noviembre en Jerez por una lesión en su muñeca. El italiano y el portugués Oliveira serán los encargados esta temporada de mantener el estatus de equipo campeón al Rokit BMW tras el paso las últimas temporadas del ciclón turco Razgatlioglu.

En total, 32 pilotos estarán presentes en las instalaciones jerezanas a partir de mañana en un mix de pilotos del Campeonato del Mundo de Superbike y de Supersport, mientras 33 están previstos que salgan a rodar en la segunda y última sesión del próximo jueves.

En principio, los pilotos y equipos del WorldSBK serán los siguientes: Bimota by Kawasaki con Alex Lowes y Axel Bassani, Barni Spark Racing con Alvaro Bautista y Yari Montela, Ducati Aruba presente con sus pilotos oficiales Niccolo Bulega e Iker Lecuona, Elf Marc VDS Racing con Sam Lowes, MGM Racing con Tarran Mackenzie, Motocorsa con Alberto Surra, Kawasaki WorldSBK Team con Garret Gerlof, Pata Maxus Yamaha que rodará con Andrea Locatelli y Xavi Vierge, GYRT GRT Yamaha con sus pilotos Remy Gardner y Stefano Manzi, Honda HRC que lo hará solo con Jake Dixon por lesión de su compañero Somikat Chantra, el equipo BMW Motorrad estará en pista con Miguel Oliveira y Danilo Petrucci, y Lorenzo Baldassarri que rodará con el team Go Eleven, entre los equipos oficiales y privados del WorldSBK a los que se suman distintas escuderías y pilotos del WorldSSP.

Los test serán hoy miércoles 21 y mañana jueves 22 y tendrán un horario de 10 a 18 horas. Los aficionados que lo deseen podrán seguir el desarrollo de estos entrenamientos de forma gratuita desde la tribuna X-1.