Biden da positivo por coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por coronavirus y tiene síntomas "muy leves" de la enfermedad, según informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Biden, que tiene puesta la vacuna contra la enfermedad y también los dos refuerzos, ha comenzado un tratamiento con el antirretrovírico oral Paxlovid, permanecerá aislado en la Casa Blanca y seguirá trabajando. En este sentido, Jean-Pierre explicó que el mandatario ha estado ya en contacto con miembros de su equipo por teléfono y participará en varias reuniones telefónicas o por videoconferencia desde su residencia.

De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés), Biden continuará aislado hasta que dé negativo y no volverá a sus tareas de forma presencial hasta entonces.

La Casa Blanca prometió actualizar a diario los datos sobre el estado de salud del presidente mientras éste sigue trabajando.

La unidad médica de la Casa Blanca, además, informará a todos los contactos cercanos del presidente, incluidos los que tuvo el miércoles con miembros del Congreso y de los medios de comunicación, así como otras personas, durante su viaje a Massachusetts. El último test que se había hecho Biden y que había dado negativo fue el pasado martes.

