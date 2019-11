La Fiscalía sueca cierra el caso contra Assange por violación por falta de pruebas

La Fiscalía sueca ha cerrado este martes la investigación preliminar por violación contra el fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al considerar que las evidencias se han debilitado y no hay base para elevar una acusación formal.

El caso, iniciado en 2010 y cerrado siete años después, fue reabierto hace seis meses después de que Assange, que espera ahora que el Reino Unido decida sobre su extradición a EEUU, fuera arrestado por la fuerza en la Embajada de Ecuador en Londres tras retirarle Quito el asilo diplomático concedido en 2012.

La fiscal superior sueca Eva-Marie Persson, que asumió la dirección del caso entonces, ha explicado este martes en una rueda de prensa que la denunciante había aportado un relato "creíble", "fiable" y "detallado", pero que las evidencias de apoyo se habían "debilitado" por el paso del tiempo, en alusión a los testigos interrogados.

"Atendiendo a la situación probatoria más débil he concluido tras una reflexión minuciosa que un interrogatorio complementario con Julian Assange no cambiaría la situación de forma decisiva. Las pruebas no son suficientes para una acusación. En esas circunstancias la investigación debe cerrarse", dijo.

Persson sufrió ya un revés en junio, cuando la Justicia sueca rechazó su petición de emitir una orden de detención contra el periodista australiano porque no lo consideraba proporcionado, ya que podía ser interrogado con una orden de investigación en materia penal, una decisión que la fiscal no recurrió.

En su anterior comparecencia pública, hace dos meses, Persson informó de que se iban a transcribir y analizar las declaraciones de siete testigos, dos de ellos nuevos, y que luego decidiría si emitía una orden de investigación para interrogar a Assange o cerraba el caso, como hizo la anterior fiscal.