Irán pone en el punto de mira a EEUU y a sus aliados en la región

Doha y Teherán mantienen buenas relaciones desde que otros países árabes, con Arabia Saudí a la cabeza, decidieran en junio de 2017 imponer un bloqueo a Qatar por su supuesto apoyo al terrorismo y su cercanía con Irán. En la reunión, Zarif indicó que la república persa no busca tensiones en la región, pero que la presencia de fuerzas estadounidenses causa "inestabilidad, inseguridad y tensiones".

Según Rohaní, el ataque perpetrado en Bagdad por EEUU "permanecerá en la historia de sus mayores crímenes inolvidables contra la nación de Irán". El presidente destacó que Soleimaní "no era sólo un comandante de guerra y un importante planificador de operaciones, sino que también era un político y un estratega excepcional y talentoso".

No se espera, sin embargo, una respuesta inminente y el blanco pueden ser aliados regionales de EEUU como Arabia Saudí e Israel. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchí, adelantó que Irán "evitará tomar medidas apresuradas", pero que la venganza será "aplastante".

El presidente iraní, Hasan Rohani, advirtió ayer a Estados Unidos de que las repercusiones por el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani tendrán su eco en la región ahora y en los próximos años. "Los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron; los efectos de este error los verán no sólo hoy sino a largo plazo de los próximos años", subrayó Rohaní en su visita a la familia de Soleimani.

El Papa llama a rebajar la tensión en el Golfo Pérsico

El papa Francisco realizó ayer un nuevo llamamiento al "don" de la paz, en medio de la reciente escalada de tensiones entre EEUU e Irán, que no mencionó. "Debemos creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. No se logra la paz si no se la espera. ¡Pidamos al Señor el don de la paz!", escribió en su Twitter, en nueve idiomas (inglés, árabe, italiano, español, polaco, latín, francés, portugués y alemán).