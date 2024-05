Israel responde con un vídeo a Sánchez: "Hamás le agradece su servicio"

Israel reprochó de nuevo la política de España con el reconocimiento del Estado palestino, con un vídeo publicado este domingo en la cuenta de X del ministro israelí de Exteriores de Israel, Israel Katz, acompañado con una mención al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y seguidamente el mensaje "Hamás le agradece su servicio".

En el vídeo, que dura 18 segundos, arranca con la bandera de España y aparecen algunas de las imágenes de los ataques del grupo palestino del pasado 7 de octubre, alternadas con las de dos personas que imitan a bailarines de flamenco, todo el rato con la frase sobre impresa "Hamás: Gracias España".

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX