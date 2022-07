Los 30 países de la OTAN firman los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia

Los 30 embajadores de los países de la OTAN firmaron este martes en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la Alianza, si bien no serán miembros plenos hasta que no concluya el proceso de ingreso.

La firma tuvo lugar en presencia de los ministros de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y de Suecia, Ann Linde, informó la OTAN en un comunicado.

El ingreso de ambos países fue avalado en la cumbre de líderes de Madrid de la pasada semana, en la que se culminaron las negociaciones con Turquía. Ankara levantó su veto a cambio de un mayor compromiso de los países escandinavos en la lucha contra el grupo terrorista Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El acuerdo fue facilitado por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y puso fin a un mes de bloqueo por parte de Turquía, allanando el camino a la organización a dos nuevos miembros.

Allies signed the Accession Protocols for #Finland & #Sweden in the presence of 🇫🇮 FM @Haavisto & 🇸🇪 FM @AnnLinde.SG @jensstoltenberg said: “This is truly an historic moment. For Finland, for Sweden, for #NATO & for our shared security.”Read: https://t.co/J1C1vuapiJ pic.twitter.com/GVjQGQVpw4