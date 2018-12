Riad condena la "injerencia" del Senado de EEUU al culpar a Bin Salman del asesinato de Khashoggi

Por su parte, desde la capital egipcia, el presidente del Parlamento Árabe, Meshaal bin Fahm al Salami , anunció este lunes que envió una carta al Senado de EEUU para instarle a no interferir en asuntos internos de Arabia Saudí, respetar su soberanía y no dañar a sus líderes.

"La política interna de EEUU no puede ser un espacio" en el que se hable de Arabia Saudí "afectando a las relaciones históricas y estratégicas entre los países amigos ", afirmó el secretario general del Consejo de la Shura, Mohammed Dakhail al Mutiri, en un discurso ante la asamblea.

La Fiscalía saudí ha acusado formalmente a once personas por el asesinato, pero también ha descartado por completo cualquier participación del príncipe Mohamed.

En relación al asesinato de Khashoggi , el Gobierno saudí reiteró que lo considera como un "crimen deplorable que no refleja la política del reino ni sus instituciones".

Desde que se desató la crisis diplomática por el asesinato de Khashoggi, las autoridades de Riad han advertido de que la " línea roja " que no permitirán sobrepasar es la implicación de la corona en el crimen.

Iglesias alemanas exigen el freno a la exportación de armas a Arabia Saudí a largo plazo

Las Iglesias católica y protestante de Alemania exigieron este lunes al Gobierno alemán suspender a largo plazo la exportación de armas a la coalición que respalda al ejército oficial en el conflicto yemení, liderada por Arabia Saudí. Durante la presentación en Berlín de su informe anual, el presidente católico de la Conferencia Conjunta de Iglesia y Desarrollo (GKKE), Karl Jüsten, afirmó que, con la venta de armas a la coalición liderada por Riad, el Gobierno alemán contribuye a la catástrofe humanitaria en Yemen y apoya la violación del derecho internacional. "En tiempos en los que la cooperación internacional regulada está en crisis, estas violaciones cobran gravedad adicional", señaló JÚsten, quien agregó que no es suficiente una suspensión temporal de las exportaciones, como la que siguió al asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi, ocurrido el pasado de 2 octubre en el consulado de su país en Estambul. El presidente protestante de la GKKE, Martin Dutzmann, arremetió contra el fabricante alemán de armamento Rheinmetall y lo acusó de ser corresponsable de la destrucción en Yemen y de la muerte de muchas personas en ese país. Al trasladar su producción al extranjero, la paralización de las exportaciones en Alemania no afecta a Rheinmetall, que sigue vendiendo munición a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos a través de sus filiales en Italia y Sudáfrica, denunció. Por su parte, el presidente del grupo de expertos de la GKKE, Max Mutschler, destacó que en 2017 el 61% de las exportaciones de armamento fueron realizadas a terceros países, es decir, a los que no pertenecen ni a la Unión Europea ni a la OTAN; en la primera mitad de 2018 representaron el 60%.