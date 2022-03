Séptimo día de invasión rusa: Ataques rusos en Járkov y Mariúpol a la espera de si hay negociaciones

Tropas rusas llevan a cabo este miércoles ataques sobre el centro de Járkov y en Mariúpol, entre otros lugares, a la espera de ver si se confirma para hoy una nueva ronda negociadora, para la que Moscú se dice dispuesta y que Ucrania no confirma.

Járkov, la segunda ciudad de Ucrania con 1,4 millones de habitantes y situada al este del país, fue atacada por las fuerzas rusas con misiles contra varios edificios oficiales y una universidad, señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas.

Murieron al menos cuatro personas y otras nueve resultaron heridas, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Las explosiones tuvieron lugar en el centro mismo de Járkov, a 1,5 kilómetros de la Plaza de la Libertad, que fue bombardeado la víspera.

Además, durante la madrugada Rusia lanzó tropas aerotransportadas que tomaron la estación de tren y el puerto fluvial y atacaron un hospital militar, donde hubo combates con los defensores ucranianos.

Mientras tanto, prosiguen los combates entre las fuerzas ucranianas y rusa por el control de la ciudad ucraniana de Mariúpol, en el sur del país, prosiguen, afirmó este miércoles el Ministerio del Interior.

Los separatistas prorrusos de Donetsk aseguraron horas antes haber bloqueado Mariúpol, a orillas del mar de Azov, según el representante de la milicia, Eduard Basurín.

Aparte, las tropas rusas se han hecho con el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según los militares rusos, en Jersón, con cerca de 300.000 habitantes y situada en el río Dniéper y a orillas del mar Negro, "la infraestructura civil y el transporte público funcionan con normalidad".

Y en la ciudad de Zhitómir, en el noroeste de Ucrania, murieron al menos dos personas en un ataque aéreo lanzado por las fuerzas rusas que daño diez viviendas particulares, informó Interior.

¿Negociaciones hoy?

La segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania podría celebrarse este miércoles, según anunció el Kremlin.

"Hoy, en la segunda mitad del día, por la tarde, nuestra delegación estará en el lugar (de la reunión), esperando a los negociadores ucranianos", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Pero el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, evitó confirmar que la segunda ronda de las negociaciones con Rusia se vaya a celebrar este mismo miércoles.

"De momento no se sabe cuándo se van a celebrar nuevas negociaciones", dijo Kuleba en un mensaje de vídeo difundido en Facebook.

La primera ronda tuvo lugar el pasado 28 de febrero en la frontera bielorruso-ucraniana.

La alternativa nuclear

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, agitó de nuevo la amenaza nuclear al dirigirse al presidente estadounidense, Joe Biden, al que dijo que sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una Tercera Guerra Mundial "nuclear y desvastadora".

En declaraciones la televisión catarí Al Jazeera Lavrov aseguró que Biden "tiene experiencia y sabe que no hay alternativa a las sanciones, sino la guerra mundial".

En su discurso sobre el estado de la Unión Biden dijo este martes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, debe "pagar por su agresión" en Ucrania y defendió la política de sanciones.

Lavrov replicó que su país estaba "listo" para afrontar las sanciones de EE.UU y la UE pero que no esperaba que apuntaran a atletas, intelectuales, artistas y periodistas. No obstante, "Rusia tiene muchos amigos y no puede ser aislada", añadió.

El papel de China

China reiteró hoy que apoya la continuidad de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para "solucionar el conflicto", pero evitó especificar qué papel podría jugar Pekín como mediador para alcanzar un alto el fuego.

A la pregunta de qué medidas tomaría China para facilitar ese alto el fuego, el portavoz de Exteriores, Wang Wenbin, se limitó este miércoles a responder que "China siempre apoya y alienta todo esfuerzo diplomático para resolver la crisis de forma pacífica".

Además, pidió hoy que se respeten los "intereses legítimos" de China, en especial en materia económica y comercial y reiteró que se opone "firmemente" a cualquier tipo de "sanción unilateral" contra Rusia, país con el que mantendrá sus intercambios económicos.

China se abstuvo el pasado viernes en la votación de una resolución de condena contra Rusia en las Naciones Unidas, y se ha opuesto a sanciones porque considera que "no ayudan a resolver los problemas sino a crear otros nuevos".

Refugiados

Mientras tanto continúa el éxodo de miles de ucranianos que huyen del conflicto por las fronteras occidentales.

Entre ellos unos 113.100 han entrado a Rumanía tras huir de la invasión, según datos publicados hoy por la Policía de Frontera rumana.

Una parte sustancial de estos refugiados han entrado a Rumanía desde Moldavia, a cuyo territorio habían cruzado para salir de Ucrania.

Entre los refugiados hay también numerosos estudiantes extranjeros de Asia, África y América del Sur.

Entran en vigor la suspensión de emisiones de Russia Today y Sputnik en la UE

La Unión Europea suspende desde ya las actividades de radiodifusión de los medios pro-Kremlin Sputnik y Russia Today "hasta que se ponga fin a la agresión a Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus medios asociados dejen de llevar a cabo acciones de desinformación", dijo el Consejo en un comunicado.

La publicación en el Diario Oficial de la UE de estas medidas -que afectarán a cinco entidades legales de RT que transmiten en diferentes canales y lenguas, entre ellas a las emisiones en inglés, francés, español y alemán- supone su entrada en vigor oficial, si bien ahora son los Estados miembros de la UE los que la tienen que aplicar en sus territorios.

"La manipulación sistemática de la información y la desinformación por parte del Kremlin se aplica como una herramienta operativa en su asalto a Ucrania. También es una amenaza significativa y directa para el orden público y la seguridad de la Unión", dijo en un comunicado el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell

La UE desconecta a siete bancos rusos de SWIFT pero no a Sberbank

La Unión Europea formalizó este miércoles la desconexión de siete bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero la lista no incluye a Sberbank, la mayor entidad del país, ni a Gazprombank, porque procesan gran parte de las operaciones energéticas con el bloque.

En concreto, la lista de entidades que serán expulsadas del sistema son Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB), y VTB, ésta última la segunda mayor del sistema financiero ruso, según consta en el Diario Oficial de la UE.

Kiev no confirma las negociaciones con Moscú este miércoles

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, evitó confirmar que la segunda ronda de las negociaciones con Rusia se vaya a celebrar este mismo miércoles, tal y como sugirió previamente Moscú.

"De momento no se sabe cuándo se van a celebrar nuevas negociaciones", dijo Kuleba en un mensaje de vídeo difundido en Facebook.

El Kremlin dijo horas antes que la segunda ronda de las negociaciones entre las delegaciones rusa y ucraniana sobre un posible alto el fuego en Ucrania puede celebrarse este miércoles, sin revelar el lugar del encuentro.

"Estamos preparados para negociaciones, estamos abiertos para la diplomacia, pero de ninguna manera estamos preparados para aceptar los ultimátum rusos", dijo Kuleba.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo hoy que "en la segunda mitad del día, por la tarde, nuestra delegación estará en el lugar (de la reunión), esperando a los negociadores ucranianos".

El representante del Kremlin no pudo confirmar si la parte ucraniana había dado su visto bueno a las negociaciones de hoy, pero aseguró que Rusia espera "que vengan".

"Nuestros (delegados) estarán preparados para sentarse a la mesa hoy mismo", insistió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo ayer en una entrevista a la cadena CNN que lo primero "es dejar de luchar" porque, de lo contrario, se estará "perdiendo el tiempo".

Tras la primera reunión entre las partes, que tuvo lugar este lunes, Zelenski lamentó que los ataques rusos en Ucrania no cesaran ni durante las negociaciones, que se prolongaron por cinco horas.A la vez, las dos partes admitieron "ciertos avances" tras la primera reunión sin detallar en que consistían estos

Zelenski: "Rusia quiere borrar nuestra historia"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, señaló este miércoles que los ucranianos llevan siete noches casi sin dormir por la invasión rusa y acusó a Rusia a querer "borrar la historia" del país.

"Llevamos siete noches casi sin dormir o durmiendo mal. Pero llegará el momento y podremos dormir. Después de la guerra, después de la victoria", dijo Zelenski en un mensaje a los ucranianos, difundido en Facebook. El mandatario acusó a Rusia de querer borrar la historia del país, después de un ataque con misiles contra Babi Yar, en las afueras de Kiev, donde los nazis -recalcó- fusilaron en una sola operación a mas de 33.000 judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

“Este ataque demuestra que muchas personas en Rusia no conocen Kiev. No saben nada de Kiev, de nuestra historia. Pero han recibido la orden de borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos nosotros”, dijo. Zelenski llamó a los judíos de todo el mundo a alzar su voz contra la agresión rusa.

"¿Acaso no están viendo lo que pasa?", preguntó el líder ucraniano y dijo que "el nazismo nace del silencio". "Por eso hay que gritar sobre el asesinato de civiles, sobre el asesinato de los ucranianos", dijo. El mandatario ucraniano volvió a pedir más apoyo para Ucrania y se congratuló de que incluso la Suiza neutral se haya sumado a sanciones contra Rusia.

"¿A qué esperan otros países? Nuestra coalición contra la guerra ha engrosado sus filas con países con los que Moscú podía contar hace una semana", aseveró. “Rusia no puede vencer a Ucrania con bombas y ataques y misiles”, dijo.

Sánchez rectifica y anuncia que España entregará material militar a Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España va a entregar material militar ofensivo a la "resistencia ucraniana", dando así marcha atrás a la posición inicial.

Así lo ha desvelado en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, durante la que ha defendido que el Gobierno considera que frente a "una amenaza europea debemos dar una respuesta europea, coordinada y unida".

Sin embargo, tras reconocer que algunos grupos parlamentarios han puesto "en cuestión el compromiso de España y el Gobierno" con los ucranianos, se ha tomado la decisión de entregar "a la resistencia ucraniana material militar ofensivo".

El anuncio del presidente, reclamado tanto por PP como por Vox entre otros, no ha sido aplaudido por los ministros de Podemos ni por sus diputados.

Estados Unidos cierra su espacio aéreo a las aerolíneas rusas

El presidente estadounidense, Joe Biden, reveló este martes su decisión de cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos a las aerolíneas rusas, como han hecho también la Unión Europea (UE) y Canadá. "Nos uniremos a nuestros aliados y cerraremos el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, para aislar aún más a Rusia y asfixiar todavía más su economía", aseguró el mandatario.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que para Washington no era fácil tomar esa decisión, que con toda seguridad provocará una medida recíproca por parte de Moscú, porque muchos vuelos de sus aerolíneas "vuelan sobre Rusia para ir a Asia".

Los mensajes de Biden a Putin y los ucranianos

Sobre Putin y el mundo libre: Admitió que puede que Putin "siga haciendo avances" en Ucrania y que, aunque rodee Kiev con tanques, "nunca se ganará los corazones y las almas del pueblo ucraniano" ni cumplirá su objetivo de derribar "los cimientos del mundo libre". "Nunca extinguirá su amor por la libertad, nunca debilitará la determinación del mundo libre", dijo Biden en su primer discurso del estado de la Unión.

La resistencia de los ucranianos: "(Putin) calculó muy mal las cosas. Creyó que podía entrar en Ucrania y que el mundo se rendiría. Y en cambio se ha encontrado con un muro de fuerza que nunca imaginó"

Proteger el flanco este de la OTAN: "Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que (Vladímir) Putin decida moverse hacia el oeste".

Sobre los oligarcas rusos: "Nos estamos uniendo a nuestros aliados europeos para encontrar y decomisar vuestros yates, vuestros apartamentos de lujo, vuestros aviones privados",

Temor en Ucrania por la actitud de Bielorrusia

El Ministerio de Defensa de Ucrania teme que el Ejército bielorruso puede sumarse próximamente a la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero.

"Bielorrusia, como satélite de Rusia, acoge en su territorio la tropas y el armamento del enemigo. Es probable que en adelante pueda apoyar a los invasores rusos en la guerra ruso-ucraniana y ayudar a la consecución de los objetivos de los ocupantes", señaló Defensa en un comunicado.

Agregó que a partir del 24 de febrero pasado, cuando Rusia atacó a Ucrania, desde el territorio de Bielorrusia se llevan a cabo ataques sistemáticos con misiles contra instalaciones militares y civiles y que, a " día de hoy se observa que las tropas bielorrusas han sido puesta en estado de alerta y se encuentran concentradas en regiones muy próximas a la frontera de Ucrania"

Según datos de la inteligencia militar ucrania, en las pasadas 24 horas se han detectado"actividades significativas" de la aviación y desplazamiento de columnas de vehículos con pertrechos y alimentos junto ciudades bielorrusas de Baranovichi, Liajovichi y Pinsk, esta última a unos 20 kilómetros de la frontera ucrania.

La censura en Rusia

El regulador ruso de las comunicaciones, Roscomnadzor, ha bloqueado las emisiones y las páginas web de la radio "Eco de Moscú" y el canal de televisión "Dozhd", ambos medios críticos con el Kremlin. La decisión de Roscomnadzor obedeció a una exigencia de la Fiscalía General de Rusia, que acusó a los medios de publicar de manera deliberada y sistemática "llamamientos a acciones extremistas, a la violencia, e informaciones falsas sobre las acciones de los militares rusos en la operación especial", en Ucrania.

Tanto el canal opositor Dozhd, declarado "agente extranjero" por las autoridades rusas, como la emisora "Eco de Moscú", son unos de los pocos medios que dan tribuna a los opositores a las políticas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Apple y otras grandes empresas se suman al boicot contra Rusia

- Apple anunció este martes que suspendió temporalmente la venta de sus productos en Rusia debido a la invasión de Ucrania. La empresa agregó en un comunicado que también limitó el acceso al sistema de pago Apple Pay y que dejó de ofrecer cierta información en los mapas de Ucrania de su aplicación Apple Maps con el fin de proteger la seguridad de los ciudadanos ucranianos.

Además, la App Store de Apple ya no permitirá que se descarguen fuera de Rusia las aplicaciones de la cadena rusa RT y la agencia Sputnik. Asimismo, Apple explicó que la semana pasada ya dejó de exportar los productos destinados a ser vendidos en el mercado ruso, como iPhone o iPad.

- El gigante petrolero italiano Eni ha anunciado que va a proceder a la venta de su participación conjunta del 50 por ciento, a partes iguales con la rusa Gazprom, en el gasoducto Blue Stream, que conecta Rusia con Turquía. "Las empresas conjuntas existentes con Rosneft, vinculadas a las licencias de exploración en la zona del Ártico, llevan años congeladas, también debido a las sanciones internacionales impuestas desde 2014", añadió con respecto a sus vínculos con la empresa de petróleo propiedad del Gobierno ruso.

- Ford suspendió este martes sus operaciones en Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania y anunció que donará 100.000 dólares a un fondo de ayuda humanitaria para asistir a los desplazados por el conflicto armado.

El fabricante de automóviles anunció su decisión en un comunicado en el que indicó que "está profundamente preocupado por la invasión de Ucrania y las amenazas a la paz y la estabilidad", por lo que ha decidido "revaluar" sus operaciones.

- Los estudios Universal Pictures confirmaron este martes que no estrenarán sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania, siguiendo la decisión adoptada antes por The Walt Disney Company y Warner Bros. "En respuesta a la actual crisis humanitaria en Ucrania, Universal Pictures ha pausado los estrenos que estaban planeados en Rusia", indicó la compañía en un comunicado.

Belfast, Ambulance, The Bad Guys y "urassic World Dominion son algunos de los títulos afectados por la medida.

El lunes por la noche tanto el grupo The Walt Disney Company como Warner Bros. tomaron la misma decisión.

Más ayudas internacionales

- El Banco Mundial (BM) anunció este martes que prepara un paquete de asistencia financiera a Ucrania de 3.000 millones de dólares ante la invasión rusa, a la vez que advirtió de los "significativos efectos económicos" del conflicto y las sanciones impuestas a Moscú en otros países.

"En el Banco Mundial, estamos preparando un paquete de 3.000 millones de dólares de respaldo en los próximos meses, empezando por una operación para el desembolso rápido de 350 millones de dólares de apoyo presupuestario, que será revisado por el Directorio Ejecutivo esta semana", subrayó la nota del BM.

- Países y organizaciones prometieron este martes a la ONU 1.500 millones de dólares para apoyar de forma urgente la respuesta humanitaria a la guerra en Ucrania, en una rápida muestra de solidaridad internacional.