Sunak asegura que el Gobierno británico siguió el "asesoramiento científico" durante la pandemia

El jefe del Ejecutivo británico, Rishi Sunak, insistió este lunes en que el Gobierno siguió "el asesoramiento de los científicos" durante la pandemia, en su intervención en la pesquisa oficial de la crisis del coronavirus.

El líder tory, que fue cuestionado este lunes por el abogado Hugo Keith en el marco de la investigación oficial presidida por la ex juez Heather Hallett -que se encuentra en la segunda de cuatro etapas-, empezó su comparecencia disculpándose "profundamente" ante quienes perdieron a seres queridos durante la crisis.

No obstante, indicó que el Gobierno "actuó, inmediatamente, en base a las recomendaciones del Sage -Grupo de asesoramiento científico para emergencias-". "Creo que seguimos las recomendaciones de los científicos. Estoy de acuerdo en que nos influyó lo que decían que el Gobierno tenía que hacer y cuándo tenía que hacerlo", apuntó.

Durante su declaración, el entonces responsable de la Economía nacional rechazó que durante la crisis el Gobierno de Boris Johnson hubiera actuado de una manera "disfuncional", tal y como han asegurado otros testigos en esta pesquisa.

Sunak observó que él no trabajó "directamente" con Downing Street ni con la Oficina del Gabinete -que coordina la acción de los ministerios-, pero que le pareció que todo estaba "bien" en sus interacciones con el entonces primer ministro.

También tuvo que aludir a un artículo publicado por la revista Spectator en el que se insinuaba que Sunak "presionaba" a Boris Johnson en privado para influirle en su gestión, a lo que éste indicó que "al ser vecinos y compartir jardín", ambos mantuvieron conversaciones privadas sobre el Covid-19.

Sin embargo, aclaró que "en cuanto a la toma de decisiones, hubo debates y deliberaciones rigurosas con otros colegas" y siempre se condujeron "dentro de una estructura formal".

Defensa de su gestión

Sunak también defendió su controvertido programa Eat Out To Help Out (Comer fuera para ayudar), implementado durante la pandemia argumentando que, sin él, el sector de la hostelería habría sufrido "consecuencias devastadoras".

El premier fue preguntado, entre otras medidas, por la citada y polémica iniciativa, aplicada en el verano de 2020 tras el confinamiento, que animaba a la gente a cenar en bares y restaurantes, con la ayuda de descuentos, a fin de incentivar la economía.

Posteriormente se ha cuestionado si contribuyó a incrementar los casos de Covid-19 en el Reino Unido.

En su intervención, Sunak indicó que ese esquema supuso "una micropolítica" dentro del plan general de reapertura económica del país.

El abogado Keith preguntó al extitular de Economía por qué, ante el riesgo de transmisión inherente de la iniciativa de agrupar a individuos en lugares cerrados, no se consultó a los asesores científicos y al ministro de Sanidad.

"Porque Eat Out To Help Out se había diseñado específicamente en el contexto del levantamiento seguro de las (llamadas) NPIs (intervenciones no farmacéuticas) que ya se habían aprobado, como parte del plan de mayo, que había reabierto la hostelería en lugares cerrados", respondió Sunak.

El mandatario conservador observó que ya había "una serie significativa de otras medidas NPI en vigor, como el distanciamiento social, unas pautas seguras de Covid-19, servicio de mesa, pedidos mediante sistemas de no contacto (...)".

Cuando Keith le mostró un correo electrónico fechado a finales de junio de 2020, antes del lanzamiento oficial del programa en agosto de ese mismo año, en el que su secretario privado indicaba que los asesores científicos advertían de los riesgos que implicaban las medidas de reapertura económica y el potencial de incremento de la tasa de transmisión del virus, Sunak aseguró que no "recordaba haber leído" ese email.

Sunak asumió la cartera de Economía -antes ocupada por Sajid Javid- en febrero de 2020 y se mantuvo en ese puesto hasta julio de 2022, antes de su nombramiento como jefe del Gobierno en octubre de ese año tras la dimisión de Liz Truss.

La declaración del actual primer ministro se enmarca en una etapa de la investigación que examina las decisiones adoptadas durante la crisis, y llega después de que la semana pasada declarara durante dos días Boris Jonhson.