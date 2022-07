Sunak y Mordaunt se consolidan como favoritos para suceder a Johnson

El ex titular de Economía británico Rishi Sunak y la ex ministra de Defensa Penny Mordaunt se consolidaron este jueves como candidatos favoritos a suceder a Boris Johnson al frente del Partido Conservador y, por tanto, del Gobierno.

Ambos obtuvieron 101 y 83 apoyos, respectivamente, en la segunda votación celebrada este jueves entre diputados conservadores para elegir quién relevará a Johnson, aún en funciones, quien fue obligado a dimitir la pasada semana ante el éxodo masivo de casi 60 miembros de su Gobierno, hartos de su gestión y sus escándalos.

Sunak y Mordaunt consiguieron incrementar su respaldo entre sus compañeros de filas, después de que el miércoles, en la primera votación, obtuvieran 88 y 67 apoyos, respectivamente.

En cambio, de los seis aspirantes que pujaban este jueves por continuar en liza en el camino al liderazgo conservador, quedó eliminada de la carrera la abogada general del Estado, Suella Braverman, que se apeó con apenas 27 nominaciones.

Por su parte, la antigua secretaria de Estado de Igualdad Kemi Badenoch obtuvo 49, la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, 64 y Tom Tugendhat, 32.

En un mensaje colgado en Twitter tras anunciarse los votos, Sunak, el aspirante con mayor número de votos, se mostró "increíblemente agradecido" por el "continuo apoyo" que recibe de los diputados tories y de los ciudadanos. "Estoy preparado para dar todo lo que tengo por el servicio a nuestra nación. Juntos podemos restaurar la confianza, reconstruir la economía y reunificar el país", aseguró.

Mordaunt, en cambio, recibió un fuerte varapalo por parte de David Frost, su antiguo jefe y ex negociador británico para el Brexit, que mostró este jueves sus "grandes reservas" acerca de que la candidata pueda convertirse en la próxima primera ministra. "Estoy bastante sorprendido de que esté donde está en esta carrera por el liderazgo. Fue mi segunda en las negociaciones por el Brexit del pasado año y me pareció que no daba la talla", comentó Frost a una cadena de televisión.

Sus declaraciones no tardaron en ser aprovechadas por el "bando" de Liz Truss, que remarcaron que se trata "de una advertencia muy grave".

Por su parte, el equipo que trabaja para la titular del Foreign Office enfatizó que Truss "está atrayendo un abanico amplio de apoyos por parte de todo el espectro tory", al sugerir que los que habían apoyado a Braverman cederán, ahora, esos apoyos a Truss.

Al lanzar este jueves de forma oficial su campaña, Truss prometió mejorar la economía para 2024 a través de un recorte de impuestos que permita impulsar el crecimiento económico del Reino Unido.

"Ahora es el momento de ser audaces" en materia económica y no continuar "con la gestión económica de siempre", insistió Truss, en clara referencia al alza de impuestos decidida por Sunak.

La titular del Foreign Office también anticipó su intención de incrementar al 3% el gasto de defensa para finales de esta década.

Boris Johnson se vio forzado a dimitir el pasado día 7 después de que casi 60 miembros de su Ejecutivo renunciasen a sus cargos como rechazo a su gestión y los escándalos que han manchado su mandato de tres años, como las fiestas en la residencia de Downing Street y oficinas públicas durante la pandemia.

Los aspirantes a tomar el testigo de Johnson tendrán la ocasión de exponer su visión para el país en tres debates televisivos programados para los próximos días en varios canales: el primero, este viernes, otro el domingo y el último, el próximo lunes.

Cuando queden sólo dos candidatos tras concluir las votaciones -la próxima prevista para el lunes-, estos podrán hacer campaña por todo el país para conseguir apoyos entre los afiliados del partido.

Estos aspirantes serán sometidos al visto bueno de los afiliados en todo el Reino Unido -unos 160.000- y el próximo 5 de septiembre, el comité 1922 -grupo de diputados sin cartera- divulgará el nombre del ganador, que se convertirá en el nuevo líder conservador y jefe del Gobierno.