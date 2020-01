Teherán niega que un misil derribase el avión y abre la investigación a más países

El jefe de la Organización de la Aviación Civil pidió esperar a que se analicen las cajas negras , donde se registran las conversaciones de los pilotos. Irán tiene el hardware y el software necesarios para leer las cajas negras en circunstancias normales pero, al estar dañadas, puede no ser posible extraer los datos dentro del país, adelantó Abedzadeh.

Trudeau indicó que basa su evidencia en fuentes de Inteligencia canadienses y de países aliados y que cree que el derribo del avión de Ukranian International Airlines (UIA) "puede haber sido no deliberado".

Sobre el hecho de que el piloto no contactase con la torre de control, Abedzadeh comentó que en una situación de emergencia el piloto "tiene primero que controlar el avión".

"Cualquier comentario sobre qué ocurrió antes de extraer los datos de las cajas negras no es válido, pero lo que es claro para nosotros y puedo decirles es que ese avión no fue alcanzado por ningún misil ", subrayó en una comparecencia de prensa el jefe de la Organización de la Aviación Civil, Ali Abedzadeh. El responsable iraní insistió en que "hubo fuego durante más de un minuto y medio en el avión mientras estaba volando" y que la ubicación del accidente "muestra que el piloto intentó regresar (al aeropuerto Imán Jomeini)".

Ucrania pide cooperación para establecer la verdad

El presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, apeló este viernes a la comunidad internacional para establecer la verdad sobre el incidente del Boeing 737-800 de Ukranian International Airlines. "Nuestro objetivo es establecer la verdad. Consideramos que es un deber de toda la comunidad internacional ante las familias de los fallecidos y la memoria de las víctimas. El valor de la vida humana está por encima de cualquier consideración política", escribió Zelenski en Facebook.

Para ello, el mandatario pidió, "en primer lugar a EEUU, Canadá y el Reino Unido entregar a la comisión internacional todos los datos y pruebas referidos a la catástrofe". "La hipótesis de que un misil impactó en el avión no se descarta, pero a día de hoy no está confirmada", subrayó Zelenski, quien desde que se produjo la catástrofe pidió esperar a los resultados de la investigación y a no adelantar conjeturas sobre sus causas.