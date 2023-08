Trump asegura que gana apoyos por cada imputación judicial

El ex presidente estadounidense Donald Trump retomó su campaña presidencial con un discurso en el estado de Alabama en el que trató de sacarle rédito político a su tercera imputación. Trump bromeó con que cada vez que le imputan sube en las encuestas, y dijo que solo necesita una cuarta acusación para sentenciar los comicios de 2024.

“Muchos de estos casos (...) podrían haberse presentado hace dos años y medio. Pero no querían presentarlos hace dos años y medio, querían esperar. (...) Y esperaron hasta que me convertí en la fuerza dominante en las encuestas, porque los estamos dominando a todos”, dijo el republicano ante una audiencia que lo vitoreaba.

Y es que el ex mandatario parece imbatible en su apuesta por hacerse con la nominación republicana para las elecciones de 2024, en las que espera enfrentarse al actual presidente, Joe Biden, liderando todos los sondeos de intención de voto para las primarias de los conservadores.

Precisamente en Biden y en su familia centró Trump una gran parte de sus críticas, repitiendo una retahíla de acusaciones de corrupción que ya es habitual en sus discursos, y volvió a prometer que, si llega al poder, ordenará una investigación del demócrata.

“Es un ladrón incompetente y corrupto, y no se le debería permitir ser presidente”, dijo, acusando además a algunos republicanos de ser “imbéciles débiles”.

Trump habló poco más de 24 horas después de tener que comparecer ante un juzgado de Washington DC, acusado de intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Biden y de haber instigado el asalto al Capitolio de 2021.

Es la tercera imputación del ex mandatario en apenas unos meses: en marzo fue acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por los pagos a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar el “affaire” que mantuvieron, y en junio fue acusado en los tribunales de Miami (Florida) de 37 delitos federales por retener y ocultar documentos clasificados en su residencia personal.

Además, la jueza prohibió al ex presidente publicar en sus redes sociales las pruebas en su contra que ha recabado la fiscalía en la imputación por su intento de anular las elecciones de 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio.

La magistrada Tanya Chutkan dio el visto bueno a la petición hecha por el fiscal especial Jack Smith, quien solicitó una orden de confidencialidad después de que el republicano hiciera varias publicaciones en redes sociales sobre su proceso judicial.

“El acusado y sus abogados no divulgarán la evidencia a ninguna persona o entidad que no forme parte de su defensa o que no sean posibles testigos”, escribió la jueza en un documento judicial consultado este sábado por EFE.

Chutkan subrayó que todo el material que la fiscalía proporcione durante el caso quedará sujeta bajo una “orden de protección” y el equipo de Trump solo lo podrá utilizar para preparar su defensa.El fiscal especial había advertido el viernes a la jueza de una publicación en redes sociales de Trump en la que el republicano amenazaba: “¡Si ustedes van a por mí, yo iré a por ustedes!”

Para Smith, esto demuestra que hay posibilidad de que el ex mandatario “comience a publicar detalles” en redes del caso, dañando el proceso judicial y afectando la imparcialidad del jurado, que solo debe atender a las pruebas que se le presenten durante el juicio.

Por ello pidió una orden de confidencialidad, algo común en otros juicios en el Distrito de Columbia, que permite al acusado consultar la evidencia en su contra para preparar su defensa pero previene “su difusión y uso inadecuado”. “Tal restricción es particularmente importante en este caso porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales con respecto a testigos, jueces, abogados y otros”, argumentó.