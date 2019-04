Wikileaks denuncia que Assange será expulsado de la embajada de Ecuador en "unas horas o días"

El periodista australiano Julian Assange será expulsado dentro de "unas horas o días" de la embajada de Ecuador en Londres, según pudo saber el portal Wikileaks.

En su cuenta de la red social Twitter, Wikileaks señala que pudo saber de una alta fuente del Estado ecuatoriano que el fundador de ese portal saldrá de la legación diplomática y que hay un acuerdo con el Reino Unido para que se proceda a su arresto.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq