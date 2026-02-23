Bruselas exige a Orban que respete su promesa de no bloquear el nuevo préstamo a Ucrania

La Comisión Europea exigió este lunes al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que respete su compromiso de no obstaculizar el nuevo préstamo de 90.000 millones a Ucrania después de que Budapest haya anunciado que lo bloqueará hasta que Kiev reanude el tránsito de petróleo a través de un oleoducto dañado en ataques rusos.

"El Consejo Europeo (los líderes de la UE) acordaron el préstamo a Ucrania con la única condición de que tres Estados miembros no iban a participar financieramente. Esta condición se ha cumplido y, por tanto, esperamos que todos los líderes honren sus compromisos, no respetarlos sería claramente una violación de la cooperación leal", expresó la portavoz comunitaria, Paula Pinho.

Bruselas sale así al paso del anuncio efectuado el pasado viernes por Orban, según el cual Budapest vetará la ratificación de dicho crédito hasta que las autoridades ucranianas reanuden las entregas de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba.

El préstamo exige la aprobación de tres pilares, dos de los cuales necesitan mayoría cualificada por parte de los Estados miembros, pero el último de ellos -imprescindible para que la UE puede empezar a emitir deuda para financiar el crédito- tiene que ser adoptado por unanimidad y es ahí donde Hungría puede ejercer el veto.

Con este contexto, Pinho enfatizó que "ahora" es el momento de "demostrar" la credibilidad de los pactos al "más alto nivel" adoptados por los jefes de Estado y de Gobierno. "Esperamos que todos los líderes, incluido Viktor Orban, se atengan a sus compromisos políticos", subrayó la portavoz.

En esta línea, la portavoz de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, recordó que fue Moscú quien destruyó el oleoducto por el que transita el petróleo ruso hacia Hungría y Eslovaquia, así como que Ucrania se ha comprometido a repararlo y corresponde a las autoridades ucranianas la decisión sobre el calendario para que sea operativo de nuevo.

Por su parte, el portavoz de Economía, Balazs Ujvari, aseguró, preguntado por el tiempo que necesitará Bruselas para poder realizar el primer desembolso a Kiev, que la institución podría avanzar con los trámites y la emisión de deuda necesaria "extremadamente rápido".

El Gobierno ucraniano condenó este sábado el "chantaje" y los "ultimátum" de Eslovaquia y Hungría, que también han amenazado con suspender el suministro de electricidad de emergencia si Ucrania no reanuda el tránsito de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba.

Kiev señaló que no sólo está trabajando para reparar las infraestructuras dañadas, sino que también ha propuesto "vías alternativas" para suministrar petróleo no ruso a los citados países.

Uno de los puntos afectados por los bombardeos rusos ha sido el nudo de conexión de Brody, al oeste del país, y desde donde se bombea petróleo a Eslovaquia y Hungría.

Budapest y Bratislava sostienen que el oleoducto ya está en condiciones de reanudar los suministros de crudo ruso a ambos países centroeuropeos, que cuentan con exenciones para importar esa energía de Moscú.

Con respecto al aspecto energético, la Comisión Europea ha convocado este miércoles una reunión a nivel de expertos para evaluar la situación sobre el terreno porque, recordó la portavoz del ramo, la prioridad es garantizar la seguridad de suministro.