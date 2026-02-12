La Cámara de Representantes aprueba una ley para exigir la identificación a los votantes en Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles la ley Save America Act, una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.

El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado por el Senado, es una de las principales iniciativas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Partido Republicano para prevenir lo que consideran prácticas fraudulentas, que el magnate neoyorquino sigue insistiendo que afectaron a las presidenciales de 2020.

La iniciativa de Trump avanza, pese a que en Estados Unidos, en la actualidad 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar, sumado a que cada persona debe registrarse previamente en el sistema electoral, independientemente a que emite su voto por correo o presencialmente.

La medida fue aprobada con 218 votos a favor y 213 en contra, con el demócrata Henry Cuellar de Texas como el único miembro de su partido que votó a favor.

La iniciativa además requiere que los votantes presenten una identificación con foto válida antes de poder emitir su voto, algo que algunos estados ya exigen.

También impone nuevas normas para el voto por correo, que exigen que los votantes presenten una copia de una identificación válida al enviar su boleta.

Los republicanos que ostentan la mayoría de la Cámara Baja votaron en bloque a favor de la propuesta, que hace parte de uno de los objetivos de Trump para regular las elecciones, que según la Constitución dependen de los estados.

La Casa Blanca calificó el proyecto como una legislación "sensata" que implementa "medidas cruciales" para proteger las elecciones federales del fraude y el abuso.

El Gobierno Trump citó una encuesta del Centro Pew realizada en agosto pasado que reveló que el 83% de los adultos estadounidenses está a favor de "exigir a todos los votantes" que muestren una identificación con foto emitida por el gobierno para votar.

El proyecto pasa ahora al Senado, donde enfrenta un camino difícil. Y es que, a pesar de que los republicanos controlan 53 escaños, el proyecto necesita de 60 votos para ser aprobado.

A esto se suma que algunos senadores republicanos han expresado su rechazo a la iniciativa como las legisladoras Lisa Murkowski y Susan Collins.

Defensores del derecho al voto también rechazaron la propuesta. Gréta Bedekovics, directora de Política Democrática del Centro para el Progreso Americano, advirtió el miércoles en un comunicado que el Gobierno Trump y sus partidarios en el Congreso "quieren silenciar a los ciudadanos estadounidenses en las calles y en las urnas".

Según cifras del centro, más de 140 millones de estadounidenses no tienen pasaporte y más de 69 millones de mujeres casadas no tienen un certificado de nacimiento que coincida con su nombre legal, lo que les dificultaría su derecho a votar.