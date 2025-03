Una comisión de la ONU acusa a Rusia de crímenes de lesa humanidad de desapariciones forzadas

Ginebra/La comisión creada por la ONU para investigar los crímenes perpetrados desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y la consiguiente guerra dijo este miércoles que Rusia ha cometido el crimen de lesa humanidad de desapariciones forzadas, que se ha empleado de forma sistemática en todas las regiones ucranianas que ocupa y en su propio territorio.

"Estos actos han sido parte de una política de una Estado dirigida contra aquellos que las autoridades rusas perciben como amenazas a sus objetivos militares. Los civiles detenidos fueron trasladados a instalaciones en zonas ocupadas o deportados a Rusia, donde enfrentaron abusos adicionales, incluyendo tortura y violencia sexual", declaró ante el Consejo de Derechos Humanos el presidente de la comisión, Erik Møse.

Anteriormente, la misma instancia había reunido evidencia que mostraba que Rusia también ha cometido el crimen de lesa humanidad de tortura.

Møse actualizó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el contenido del último informe que su comisión hizo público recientemente, en el que figura que se han documentado un centenar de desapariciones forzosas en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania.

El conflicto armado iniciado por Rusia ha causado más de 12.000 muertos y más de 29.000 civiles heridos, además de una destrucción a gran escala y daños en viviendas e infraestructuras civiles, recalca el documento.

El presidente de la comisión señaló que ésta ha investigado un número creciente de incidentes en los que las fuerzas armadas rusas mataron o hirieron a soldados ucranianos que habían sido capturados o intentaban rendirse.

"Esto constituye crímenes de guerra. Nuestros investigadores han entrevistado a soldados que desertaron de las fuerzas armadas rusas y varios de ellos dijeron que recibieron órdenes de no tomar prisioneros, sino de matarlos. Por ejemplo, un soldado escuchó a un comandante de batallón declarar: no tomamos prisioneros. Esos nazis no deben ser capturados, deben ser asesinados", relató

Frente a las múltiples gestiones de la comisión de la ONU ante las autoridades rusas para conocer el paradero de personas desaparecidas, el Ministerio de Defensa ruso ha invocado la confidencialidad para negar información sobre los detenidos, dejándolos indefensos ante más abusos, explicó Møse.

La comisión también ha encontrado responsabilidad de Ucrania en ciertas violaciones de los derechos humanos: "Ambas partes en el conflicto armado, utilizando drones, mataron o hirieron a soldados visiblemente heridos y fuera de combate. Esto constituye crímenes de guerra".

Asimismo, sostuvo que las autoridades ucranianas cometieron violaciones de derechos humanos contra personas que sospechaban de colaborar con las autoridades rusas.

La investigación, que ha abarcado hasta ahora tres años de recolección de pruebas, está en un momento crítico por las dificultades financieras de la ONU, lo que ha limitado los desplazamientos de los investigadores.

A pesar de ello, la comisión aseguró que seguirá trabajando para documentar y denunciar estos crímenes hasta que se haga justicia.