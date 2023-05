El conservador Mitsotakis gana con holgura y apunta a nuevos comicios en Grecia

El primer ministro de Grecia y líder de la conservadora Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, ganó con holgura las legislativas celebradas este domingo, dejando muy detrás a su principal rival, el opositor de izquierda Syriza, de Alexis Tsipras. El primer ministro de Grecia y líder de la conservadora Nueva Democracia (ND), Kyriakos Mitsotakis, ganó con holgura las legislativas celebradas este domingo, dejando muy detrás a su principal rival, el opositor de izquierda Syriza, de Alexis Tsipras.

Tras el escrutinio del 87% de los votos, Mitsotakis aludió al amplio apoyo recibido (el 40% de los votos) para manifestar su decisión de gobernar en solitario con su partido, lo que apunta a la celebración de unas nuevas elecciones en el país heleno.

Estos comicios se celebraron con un nuevo sistema proporcional, que sitúa en torno al 45% el porcentaje mínimo necesario para hacerse con la mayoría absoluta en el Parlamento, un límite que no ha logrado alcanzar ningún partido.

“El resultado ha demostrado que ND tiene la aprobación de los ciudadanos para gobernar en solitario”, señaló el líder conservador, y resaltó la necesidad de “acelerar” el procedimiento para que el país renueve el Parlamento y Gobierno.

Tras el escrutinio del 87% de los votos, ND obtuvo algo más del 40% de las papeletas, y saca más de 20 puntos de ventaja a su principal rival, el opositor e izquierdista Syriza del exprimer ministro Alexis Tsipras, que quedó con el 20%.

Ni ND ni todos los partidos de la oposición juntos tienen el porcentaje del 45% necesario para hacerse con la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios, por lo que si Mitsotakis desiste de aliarse a otra formación para formar una coalición de gobierno, el país se encamina de manera segura a nuevas elecciones. El sistema estrenado este domingo en Grecia tiene también como novedad la eliminación del premio de hasta 50 escaños al partido más votado, pero en la repetición que se presenta ya como muy probable, y que podría tener lugar a fines de junio o principios de julio, se volverá a introducir esa bonificación. Entonces, a ND le bastaría conseguir el 37% de los votos para gobernar con mayoría absoluta. “Tenemos que hacer cambios más radicales para cubrir el terreno que nos separa de Europa” y eso no se puede hacer con cooperaciones “inseguras”, declaró Mitsotakis tras conocerse los resultados de la votación de este domingo.

El ministro de Estado, el conservador Yorgos Yerapetritis, señaló también que los resultados constituyen “una orden clara” del pueblo para que ND gobierno en solitario.

No obstante, antes de convocarse unos eventuales nuevos comicios deberán fracasar los tres intentos de formar gobierno de los líderes de los partidos más votados, que obtendrán en los próximos días, de forma consecutiva, el correspondiente encargo de la presidenta del país.

Estas elecciones, las primeras que celebra Grecia en los últimos trece años de crisis económica sin estar bajo la estricta supervisión económica de la Unión Europea (UE), estuvieron marcadas por el encarecimiento del coste de la vida que preocupa a la población helena.