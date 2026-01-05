Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó -ese es el verbó que utilizaron los magistrados- que Rodríguez asumiera la presidencia en ausencia de Nicolás Maduro.

Casi a la misma hora, el diputado Jorge Rodríguez, psiquiatra, jefe negociador del chavismo ante Estados Unidos y hermano de la presidenta encargada, fue reelegido presidente de la Asamblea Nacional.

Jorge Rodríguez, una de las figuras más prominentes del chavismo, ha ejercido la conducción parlamentaria en paralelo con el rol estratégico de negociador con Estados Unidos, que adquiere mayor importancia tras la invitación que extendió su hermana al Gobierno de Donald Trump para trabajar en una "agenda de cooperación" conjunta.

Rodríguez dirigió la delegación chavista de los procesos de negociación política con la oposición, incluyendo el de Barbados, facilitado por Noruega. En ese proceso se acordaron garantías -entre ellas el derecho de cada sector político para elegir su candidato- para los comicios presidenciales de 2024, que luego serían incumplidas. Con este papel representó al chavismo ante funcionarios de la anterior Administración de Estados Unidos, y en las conversaciones con Richard Grenell, enviado especial de Trump.

Como parte de esas negociaciones, Caracas y Washington acordaron los vuelos de repatriación regulares -dos semanales- de migrantes venezolanos.

Los hermanos Rodríguez, ahora al frente de los poderes ejecutivo y legislativo, fueron designados a principios de diciembre por el propio Maduro como integrantes del buró político del PSUV, una instancia que, según dijo entonces el mandatario, conducirá una nueva fase de la revolución.

Ambos hermanos están sancionados desde 2018 por el Departamento del Tesoro estadounidense, por ayudar a Maduro "a mantener el poder y solidificar su Gobierno autoritario".

El parlamentario, de discurso radical y férreo defensor del chavismo, afirmó que la Asamblea aprobó cien leyes. Entre ellas se cuentan normas que establecen condenas penales por apoyar sanciones o defender la "piratería", como Caracas calificó las recientes incautaciones de buques con crudo venezolano.

