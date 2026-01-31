Delcy Rodríguez propone una amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto una ley de amnistía general para "reparar las heridas" que ha dejado la confrontación política en el país sudamericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

En el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rodríguez encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia y la Paz para que en las "próximas horas" presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -dominado por el chavismo-, así como la "máxima colaboración" al cuerpo legislativo para su aprobación.

"Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos", añadió.

La líder chavista indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Además, la funcionaria pidió convertir El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como un centro de "torturas" por ONG y opositores, en un centro social y deportivo.

La propuesta la dio a conocer semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado de Rodríguez mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.

El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como un centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

El lugar ha sido señalado como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos, una denuncia que ha rechazado el Gobierno venezolano.

Presión de EEUU

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general es "producto de la presión real" de Estados Unidos y dijo que espera que se haga realidad.

"Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos", manifestó en la charla 'Hablemos de Venezuela' con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias, Colombia.

Machado, premio nobel de la paz 2025, dijo que en el país petrolero "el aparato represivo del régimen es brutal" y "ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen".

La opositora añadió que en Venezuela "hay presos políticos que tienen 23 años en prisión", como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros "que han sido desaparecidos".

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 771 presos políticos.

Fin de la "represión"

Asimismo, diputados opositores celebraron el anuncio de la ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la "represión" y "persecución" en el país.

El diputado Henrique Capriles dijo en X que la amnistía es un "paso necesario y muy importante" para avanzar al país que quieren "la gran mayoría de los venezolanos".

A su juicio, el anuncio de la ley y el cierre de El Helicoide toca la "conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución".

Igualmente, el diputado Stalin González sostuvo que esta propuesta legislativa abre una nueva página para la "convivencia democrática en el país", por lo que, dijo espera que sea una medida amplia, que garantice la libertad de todos los presos políticos y pidió que "la clausura física" del Helicoide "trascienda para poner fin a la represión y a la persecución".

Entretanto, la ONG Provea señaló que los presos políticos han sido detenidos de manera arbitraria por lo que, sostuvo, el Estado no es el que "debe perdonar", sino que "los responsables de graves crímenes" deben "pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos".

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten "esperanzados" tras la propuesta anunciada de ley de amnistía.

Estamos "esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror", dijo a EFE Mariglys Guzmán, quien se encontraba a las fueras del calabozo policial de Zona 7 de la PNB, en el este de Caracas.

Críticas de Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que Delcy Rodríguez es "incapaz" de generar confianza o estabilidad para liderar una transición política.

"No hay manera de que una persona que ha sido corresponsable de esta tragedia genere confianza o estabilidad. Eso no existe. Delcy Rodríguez es incapaz de generar cualquier tipo de política militar, de seguridad o de ninguna naturaleza que permita una transición", aseguró Machado al intervenir en la charla 'Hablemos de Venezuela', en el Hay Festival en Cartagena de Indias.

La premio Nobel de Paz 2025 sostuvo que una eventual transición política no puede limitarse a respuestas temporales ante la emergencia humanitaria, sino que debe apuntar a una transformación estructural del país.

En ese sentido, cuestionó que ese proceso pueda estar encabezado por Delcy Rodríguez, designada como presidenta encargada tras la caída de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses que atacaron varios puntos de Caracas el pasado 3 de enero.

"No estamos pidiendo medidas paliativas para aliviar una crisis humanitaria solamente, sino soluciones estructurales que permitan reconstruir las instituciones republicanas devastadas por más de dos décadas", afirmó.

Machado afirmó que la situación actual de Venezuela es "absolutamente insostenible" y advirtió sobre el agravamiento diario de la crisis humanitaria al referirse al impacto del paso del tiempo en la población más vulnerable.

"Cada día que pasa hay niños venezolanos que cruzan el umbral del daño irreparable sobre su cuerpo", así como "cientos de presos políticos que pasan una noche más en la oscuridad, en el frío, en la soledad o en el terror", añadió.

La líder política señaló que Venezuela cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos de una reconstrucción profunda y para ofrecer un horizonte de oportunidades a la población.

"Venezuela puede financiar los costos de su reconstrucción y ofrecer oportunidades para que millones de venezolanos puedan regresar voluntariamente a su país", dijo.

Finalmente, aseguró que en los últimos días se ha producido una aceleración de los acontecimientos políticos en su país y reiteró que el escenario actual no es sostenible