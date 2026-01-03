Delta Force, la unidad militar de élite para misiones antiterroristas que ha capturado a Nicolás Maduro en Venezuela

Los comandos especiales Fuerza Delta (Delta Force), a los que se atribuye la captura este sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, es una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos especializada en operaciones de lucha antiterrorista de máxima complejidad.

Creada en 1977, la unidad combina entrenamiento extremo con un arsenal de última generación y sistemas avanzados de inteligencia y comunicaciones, incluidos enlaces satelitales que le permiten actuar con rapidez y precisión en cualquier escenario del mundo. El 1st Special Forces Operational Detachment Delta, como se denomina de forma oficial, fue creada en 1977 después de acciones terroristas como la de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 y el fracaso de la operación de rescate de rehenens en Irán. Su fundador fue el coronel Charles Beckwith, un oficial que se inspiró en el Special Air Service (SAS) británico tras servir en Malasia. En su constitución se buscó conformar un grupo de operaciones especiales muy secreto, flexible y capaz de efectuar misiones antiterroristas y rescates de alto riesgo.

Sólo entre un 5% y un 10% logran ingresar

Su número exacto de miembros no se conoce públicamente. Delta Force alista soldados de élite de otras unidades del ejército estadounidense, como los Rangers o los boinas verdes, tras un riguroso proceso de selección. Entre un 5% y un 10% de aspirantes logran ingresar en la unidad. La estructura es reservada y flexible, y está constituida por escuadrones y tropas especializadas en cada uno de ellos: asalto, inteligencia, logística, francotiradores, entre otros. Tiene su base en Fort Bragg, Carolina del Norte, y operan bajo el Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EEUU (USASOC).

Con un lema que describe su filosofía ("Hechos, no palabras"), ha participado en todas las operaciones militares en las que Estados Unidos ha estado implicado, y en numerosas actividades antiterroristas en todo el mundo. Estuvo en la Guerra del Golfo en misiones de reconocimiento y eliminación de líderes iraquíes, actuó también en la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá, y participó de forma activa en numerosas operaciones que siguieron al 11-S. Su última misión ha sido este asá la detención y traslado al buque de asalto Iwo Jima de la Armada de los Estados Unidos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con la primera dama, Cilia Flores.