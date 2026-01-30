El Departamento de Justicia de EEUU publica más de tres millones documentos y 180.000 imágenes del caso Epstein

Un manifestante muestra un cartel reclamando la publicación de todos los documentos del caso Epstein ante el Capitolio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein y no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció en Washington la nueva ronda de publicaciones en línea con las obligaciones de la ley que obliga a la publicación de todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, con conexiones con el presidente Donald Trump y otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton.

Blanche dijo que estos nuevos documentos les llevará a su juicio a cumplir con la ley, promovida por el Congreso, para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una mejor y que se suicidó en prisión en 2019 a la espera de ser enjuiciado por cargos más graves de tráfico de menores.