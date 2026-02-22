Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP

Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho

Ola de violencia en varios estados de México tras ser abatido un narco por el que EEUU ofrecía 10 millones de recompensa

EFE / EP

22 de febrero 2026 - 22:46

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en varios estados.

Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
1/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
2/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
3/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
4/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
5/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
6/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
7/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
8/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
9/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
10/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
11/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
12/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
13/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
14/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
15/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
16/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
17/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
18/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
19/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
20/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
21/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP
Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho
22/22 Las fotos de la ola de violencia en México tras la muerte del narco El Mencho / EFE/ EP

También te puede interesar

Lo último

stats