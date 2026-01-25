El hombre abatido en Mineápolis protegía a otras dos personas de los agentes

Participantes en una vigilia vespertina en Whittier Park, cerca del lugar donde Pretti fue abatido en Mineápolis.

Nuevos vídeos que recogen la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración el sábado en la ciudad estadounidense de Mineápolis muestran que la víctima trató de proteger a dos personas de los envites de los funcionarios, que le atacaron entonces con gas y, tras forcejear con él, le dispararon.

En un primer vídeo se ve a la víctima, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, encarándose con agentes en plena calle durante un operativo mientras graba con su teléfono, aunque el hombre retrocede al ser empujado por uno de los oficiales.

En otro, se le ve –siempre grabando con el teléfono en la mano derecha– indicando a un conductor que proceda a circular, mientras otros dos ciudadanos se encaran con agentes de inmigración y tocan el silbato, algo que se ha vuelto común en la ciudad para alertar a los vecinos sobre las redadas contra migrantes a gran escala ordenadas por el Gobierno de Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones.

En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.

Es entonces cuando varios agentes rodean a Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, aseguró que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores, y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en una rueda de prensa que la víctima “atacó a los agentes” con “la intención de causar daño” y que estaba “blandiendo” el arma.

Sin embargo, ninguno de los vídeos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los vídeos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

La secretaria de Seguridad Nacional dijo además que la víctima “cometió un acto de terrorismo doméstico”. “Este individuo, que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales, cometió un acto de terrorismo doméstico; ésos son los hechos”, apuntó.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pese a las temperaturas bajo cero, cientos de personas en Mineápolis marcharon y participaron en distintas ceremonias para honrar la memoria de Pretti. Una de las marchas concluyó con una vigilia a unas manzanas del lugar, el cruce entre la avenida Nicollet y la calle 26 Este, justo en donde el hombre fue abatido.