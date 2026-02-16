Irán asegura tener "iniciativas reales" para las negociaciones con Estados Unidos en Ginebra

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi (c), durante su reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

Irán ha afirmado este lunes que llega a la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra, que se celebrarán el martes, con "iniciativas reales" para alcanzar un acuerdo "justo y equilibrado", pero aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

"He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas", aseveró en X el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchi, sin detallar cuáles son sus iniciativas.

Araqchi, quien llegó de madrugada a Ginebra acompañado de un equipo negociador que incluye representantes políticos, jurídicos, técnicos y económicos, se reunió este lunes con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, junto con especialistas nucleares iraníes, con el fin de abordar cuestiones técnicas detalladas.

Este encuentro tendrá lugar en medio de los llamamientos de Grossi para que Teherán permita la inspección de sus instalaciones atómicas atacadas en la guerra de 12 días en junio por Israel y Estados Unidos, a lo que Irán se ha negado hasta ahora.

El jefe de la diplomacia iraní también informó de que el martes se reunirá con su homólogo omaní, Badr ben Hamad al Busaidi, quien ejerce de mediador en las negociaciones nucleares, antes de iniciar las conversaciones indirectas con Washington.

El domingo, el viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht Ravanchi, anunció en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, que si Estados Unidos es sincero se puede alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Para ello, Ravanchi sostuvo que hay que centrarse en la cuestión nuclear, aunque descartó cualquier discusión sobre el enriquecimiento cero, como exigen las autoridades estadounidenses, y tachó de indiscutible la limitación del programa de misiles balísticos de Irán.

El diplomático afirmó que su país está dispuesto a "examinar compromisos" nucleares, incluida la dilución del uranio enriquecido al 60% —muy cerca del 90% necesario para uso militar—, "siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones".

Horas más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que una de las condiciones que Israel pone para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán es que se limite a 300 kilómetros el alcance de sus misiles balísticos, además de que todo el material de enriquecimiento de uranio salga del país persa y se desmantele su infraestructura para el enriquecimiento.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reconocido que alcanzar un acuerdo con Irán es "muy difícil", pero ha indicado que la administración de Donald Trump prioriza la vía diplomática para resolver las diferencias con Teherán.

Trump ha amenazado reiteradamente con lanzar un ataque militar contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo, para lo que ha enviado un segundo portaaviones a Oriente Próximo.

Ante estas amenazas, Irán y Estados Unidos reanudaron el 6 de febrero las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en su primera reunión desde la guerra de los 12 días.

Ambas partes calificaron el encuentro como "bueno" y se emplazaron a una nueva reunión "pronto", pese a las diferencias en torno al programa de misiles iraní y al apoyo de Teherán a grupos regionales como Hezbolá o Hamas, que Washington quiere frenar y que Irán rechaza.