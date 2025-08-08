Israel aprueba el plan de Netanyahu para ocupar Gaza y mueren siete personas en bombardeos en las últimas horas

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel ha dado luz verde esta madrugada al plan militar propuesto por Benjamín Netanyahu para ocupar Ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino. Tras una extensa reunión de diez horas, el ejecutivo israelí ha emitido un comunicado donde detalla su estrategia para "derrotar a Hamás", aunque sin aclarar qué sucederá con el resto del territorio.

"Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se prepararán para tomar el control de la Ciudad de Gaza a la vez que garantizan la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", especifica el documento oficial. El plan, aprobado "por mayoría de votos", establece cinco principios fundamentales para finalizar el conflicto: desarmar a Hamás, recuperar a todos los rehenes, desmilitarizar Gaza, mantener el control israelí de la seguridad y establecer una "administración civil alternativa".

El primer ministro Netanyahu había manifestado previamente en la cadena Fox su intención de ocupar toda la Franja sin pretender gobernarla, sino establecer un "perímetro de seguridad" para posteriormente entregarla a "fuerzas árabes" que la administren sin representar una amenaza para Israel y sin presencia de Hamás.

Controversia en el alto mando militar

Durante la reunión gubernamental se descartó un "plan alternativo" por considerar que no lograría los objetivos principales. Según medios israelíes, esta propuesta alternativa habría sido presentada por el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien ya había manifestado su rechazo a la ocupación total de Gaza, evidenciando tensiones con Netanyahu.

En días recientes, la prensa israelí filtró que la estrategia del primer ministro contempla varias fases. La inicial consistiría en ocupar Ciudad de Gaza y forzar el desplazamiento del millón de personas que habitan esta zona hacia Mawasi, en el sur, un área ya saturada de desplazados. Una segunda fase buscaría tomar el control de los campamentos de refugiados del centro de la Franja, donde Israel estima que se encuentran rehenes con vida.

Masacre humanitaria

Mientras el gabinete de seguridad deliberaba, siete personas, incluyendo mujeres y niños, fallecieron la noche del jueves en bombardeos israelíes sobre diferentes zonas de Ciudad de Gaza, según informó la agencia palestina Wafa. Seis de ellas pertenecían a una misma familia que murió cuando su tienda de campaña, donde vivían como desplazados, fue alcanzada cerca de la mezquita de Beer Sheva.

Naciones Unidas advirtió el miércoles que la implementación del plan israelí tendría "consecuencias catastróficas" para la población gazatí. Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, más de 60.000 personas han perdido la vida en el enclave palestino, una situación que países como Sudáfrica han denunciado como genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Las milicias palestinas aún retienen a 50 cautivos, de los cuales Israel estima que solo una veintena continuarían con vida. La nueva fase de operaciones militares está aparentemente orientada a recuperar a estos rehenes, aunque los expertos cuestionan la efectividad de esta estrategia y advierten sobre el elevado coste humanitario que supondría.