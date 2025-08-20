Israel controla ya las puertas de Gaza y se prepara para lanzar la invasión

Israel ha iniciado su plan para la ocupación de Gaza. El Gobierno israelí aprobó la operación la noche del martes y el portavoz militar israelí Effie Defrin confirmó en la tarde de este miércoles que “el Ejército ya controla las puertas de la Ciudad de Gaza”, al informar sobre los primeros pasos para la toma de la capital gazatí, donde se refugian un millón de palestinos. “Hemos comenzado las operaciones preliminares en las primeras etapas de la ofensiva en la ciudad de Gaza”, señaló el portavoz.

Defrin apuntó que la invasión de la capital gazatí marca el inicio de la “fase 2” de la operación Carros de Gedeón (el nombre que Israel dio a la renovación de su ofensiva en Gaza tras romper el alto el fuego el pasado 18 de marzo). El portavoz explicó que, en estos momentos, dos de sus divisiones rodean la capital. La brigadas de la 99, de infantería, están apostadas en el barrio sureño de Zeitún. Equipos de combate de la división 162, de blindados, esperan en la localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza). “Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo”, aseguró Defrin.

Poco antes, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó al Ejército “acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamas”. El escueto texto del comunicado, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamas como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

Además, por la mañana, el Ejército israelí emitió 60.000 órdenes de reclutamiento para soldados en la reserva. “Como parte de los preparativos para la siguiente fase de la operación, se emitieron aproximadamente 60.000 órdenes de reclutamiento para reservistas”, escribió en su cuenta de X el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, quien añadió que 20.000 reservistas previamente movilizados recibirán notificaciones para extender sus órdenes de servicio.

Los preparativos están desarrollándose independientemente de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave, y las órdenes del Ejército son “claras”: preparar y ejecutar un plan para enfrentarse a Hamas en el interior de la ciudad de Gaza, dijo la fuente.

Según el oficial, el grupo islamista está utilizando la capital gazatí, donde las fuerzas israelíes llevan meses sin entrar, para reagruparse de forma más organizada, rearmarse y preparar ataques, incluidos lanzamientos de cohetes contra Israel.