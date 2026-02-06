Kallas cree que Europa debería debatir el desarrollo de su propia disuasión nuclear

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, recibe a la Alta Representate de la UE, Kaja Kallas, en el Parlamento en Helsinki.

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, cree que Europa debería empezar a debatir la posibilidad de desarrollar su propia disuasión nuclear, según una entrevista publicada este viernes por el diario Helsingin Sanomat.

"Teniendo en cuenta la situación y el hecho de que esto (las armas nucleares) es lo único que realmente funciona como disuasión, podría ser un tema de debate en futuras discusiones", dijo Kallas al citado medio.

La jefa de la diplomacia europea enfatizó al mismo tiempo los peligros de una eventual proliferación nuclear como consecuencia de la actitud de Rusia, un país que al inicio de su invasión de Ucrania amenazó con usar sus armas atómicas.

"Si estas amenazas funcionan, cada vez más Estados podrían querer armas nucleares en el futuro", afirmó Kallas.

A su juicio, la situación de la seguridad europea ha cambiado "radicalmente" tras la invasión rusa de Ucrania, por lo que es necesario revisar los tratados de no proliferación nuclear que muchos países europeos han suscrito.

"El panorama general en este momento parece ser que las normas de ayer ya no se aplican hoy, así que nos corresponde diseñar nuevas normas", señaló.

También indicó que corresponde a Francia y el Reino Unido -los únicos dos países de Europa occidental que disponen de armas nucleares- decidir qué hacen con sus capacidades de disuasión nuclear.

Hace poco más de un año, el presidente francés, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de que Francia compartiera su disuasión nuclear a nivel europeo para proteger a toda Europa, creando una nueva visión defensiva independiente de Estados Unidos.

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció la semana pasada que mantiene conversaciones sobre la disuasión nuclear con otros socios europeos de cara a una eventual independencia estratégica de Europa frente a Estados Unidos, aunque subrayó que el Viejo Continente aún es dependiente del paraguas nuclear estadounidense.

Al ser preguntada sobre la eventual expansión de la disuasión nuclear francesa o la adquisición de nuevas armas nucleares en Europa, Kallas enfatizó que esta cuestión no se ha abordado a nivel europeo y dijo que las discusiones sobre el tema corresponden a los Estados miembros.

Kallas realizó estas declaraciones el jueves durante una breve visita a Finlandia, en la que se reunió con el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro, Petteri Orpo, y la titular de Exteriores, Elina Valtonen.