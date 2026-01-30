Luigi Mangione no podrá ser condenado a muerte incluso si es declarado culpable

Luigi Mangione evita la condena a muerte tras la retirada de cargos que conllevaban la pena capital.

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de que la juez federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos que lo hacían susceptible de esta condena.

La juez Margaret Garnett aceptó retirar los cargos tres y cuatro, acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados.

La decisión de la magistrada radica en la necesidad de que los cargos cumplan con "la definición legal federal de 'delito violento' como cuestión de derecho", algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

"Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso", explicó Garnett.

La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La jueza también dictaminó este viernes que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su detención.

La defensa del acusado había intentado que se eliminaran alegando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial.

Los agentes que lo detuvieron encontraron varios objetos como una pistola o un cargador lleno, pruebas que podrían vincularlo con el asesinato.

El joven de 27 años está acusado de asesinar a tiros a Thompson, el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan, delito del que se declaró inocente.

Un hombre finge ser agente del FBI para liberarlo

El jueves, un hombre fue arrestado tras presentarse en la cárcel federal de Nueva York en la que se encuentra Mangione, alegando ser agente del FBI y afirmando tener una orden judicial para liberar al joven. El hombre, identificado como Mark Anderson, de 36 años y residente de Mankato (Minnesota), está acusado de hacerse pasar por agente del FBI y está previsto que comparezca este jueves ante un tribunal federal de Brooklyn.