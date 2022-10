La muerte de un juez en un campamento a la espera de recibir asilo indigna a Afganistán

La muerte de un ex juez del Tribunal Supremo afgano esta semana en un campamento en Abu Dhabi, a la espera de recibir asilo en un tercer país, desató este martes la indignación por el trato que reciben los miles de afganos que huyeron del país hace más de un año, tras la llegada de los talibanes al poder.

El juez Said Mohammad Yousuf Halim, que llegó a ocupar el cargo de ministro de Justicia, murió el lunes en un campamento de Abu Dhabi, a donde acudieron muchos otros que como él ocuparon altos cargos en las instituciones del país tras la invasión estadounidense y que, tras la caída de Kabul, se vieron obligados a dejar todo atrás para evitar las represión de los islamistas.

"Estoy profundamente afligido por la muerte de un amigo personal, tuvo un gran papel en la promulgación de leyes y la reforma del sector judicial en Afganistán", publicó en Facebook el ex presidente Ashraf Ghani, que también huyó del país y abandonó el poder hace un año en compañía de sus más cercanos colaboradores.

Yousuf Halim, de unos 60 años, "falleció por un ataque al corazón durante las oraciones del mediodía", reveló a Efe el juez afgano Malang Hotak, que remarcó que era "un ejemplo de transparencia" y combatió un sistema plagado de corrupción. "No escatimó esfuerzos para garantizar justicia y luchar contra todas las formas de corrupción dentro del Poder Judicial. Luchó sobremanera contra la corrupción en Afganistán", subrayó.

El fallecimiento del ex juez del Supremo en un campamento de Emiratos Árabes Unidos a la espera de obtener refugio en un tercer país es visto por parte de Afganistán como un gesto más de lo que considera como desprecio y discriminación contra el pueblo afgano, que siente que no ha recibido un trato justo de la comunidad internacional tras la retirada estadounidense.

"Para ser honesto, el fallecimiento del (...) ex juez del Tribunal Supremo es una especie de desprecio a la humanidad y al pueblo afgano que todavía tiene familias atrapadas en pésimas condiciones, o en campamentos de refugiados de Abu Dhabi esperando para irse a EEUU o Canadá", dijo a Efe el activista afgano Said Jafar.

Los que lograron salir del país, muchos de ellos colaboradores de las fuerzas extranjeras, periodistas, activistas, o políticos, son sólo una porción de las decenas de miles que intentaron abandonar Afganistán.

La salida de estos supuso también, según los activistas, un riesgo aún mayor para las familias que se quedaron en el país sin posibilidades de huir o a las espera de que fueran rescatados.

Además, debido a la caótica y apresurada retirada estadounidense de Afganistán por la rápida victoria de los talibanes, muchos de estos salieron de manera irregular, quedando atrapados en campamentos en terceros países a la espera de obtener asilo.

"El largo proceso y la falta de respuestas claras de los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos" llevó a muchos, a pesar de las amenazas de los talibanes, a regresar a Afganistán, explicó a Efe Ashraf Agha, uno de los que decidió volver a su país.

Para Habibullah Mahboob, un ex asesor del equipo de reconstrucción de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, "el trato discriminatorio hacia los afganos en el extranjero es deplorable". "EEUU y los países europeos no ayudan a los refugiados. No solo cerraron sus fronteras a los afganos en peligro, muchos de los afganos que trabajaron como colaboradores todavía están varados en campamentos en los Emiratos Árabes o Indonesia", dijo Mahboob.