Al menos dos muertos en el centro de Bruselas en un ataque terrorista

El Gobierno belga activó este lunes por la noche un centro de crisis tras el asesinato de al menos dos personas de nacionalidad sueca en el centro de Bruselas, menos de dos horas antes del partido Bélgica-Suecia de clasificación para la Eurocopa de 2024, a manos de un individuo armado, que se dio a la fuga y que parece que actuó con fines terroristas.

El tiroteo se produjo poco después de las 19.00 de la tarde en una céntrica calle de la capital belga, cuando el individuo empezó a disparar con un arma de gran calibre y mató al menos a dos personas de nacionalidad sueca, según fuentes policiales, que privilegian la pista terrorista.

Tras el ataque, la policía reforzó la seguridad en los alrededores del estadio Rey Balduino, donde se iba a jugar el partido de fútbol, finalmente suspendido, entre las selecciones de Bélgica y Suecia.

El ataque se produjo hacia las 19:30 en el cruce formado por la plaza Sainctelette y los bulevares de el Noveno de Línea y de Ypres.

En un vídeo grabado por un testigo, que circula en redes y que reproduce el periódico deportivo DH, se ve al hombre llegar solo en una moto de poca cilindrada, la tira al suelo y comienza a disparar rápidamente en la calle con un arma de gran calibre.

El atacante, que llevaba una chaqueta naranja florescente y un casco blanco, disparó primero a las dos personas fallecidas, que estaban en un taxi y que vestían camisetas de las selección sueca.

Luego persiguió a varias personas que tratan de refugiarse en el edificio del edificio del Fondo Flamenco de Vivienda, a las que disparó y, a una de ellas, le volvió a disparar cuando ya está en el suelo tendida y finalmente salió y se dio a la fuga en su moto. Según los medios, la chaqueta del atacante es similar a la que utiliza el personal de limpieza municipal de Bruselas.

The gunman who opened fire in Brussels said he's a member of ISIS and wanted to "avenge Muslims." The armed suspect is still at large, according to Belgian media outlet Sudinfo.pic.twitter.com/0lkepCOOFw