Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, ha provocado varios muertos (podrían llegar a la cuarentena) y heridos, según informes policiales citados por la prensa del país.

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en 'Le Constellation', un bar de la localidad, y aunque el origen de las mismas es aún desconocido, la principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia.

"Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana", declaró a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. "Hay varios heridos y varios muertos", añadió.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros.

A primera hora de la mañana la situación está ya controlada, según la Policía, que tiene programada una rueda de prensa para las 10.00 hora local (09.00 GMT).

Los fuegos artificiales habían sido prohibidos en la estación suiza

Las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochevieja en la popular estación de esquí suiza debido a una situación de sequía. La localidad, que habitualmente se encuentra cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, en esta ocasión carece de nieve por la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas relativas para el invierno.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.