Al menos dos muertos y nueve heridos críticos tras tiroteo en campus universitario en EEUU

Captura del vídeo difundido por la Policía de Providence donde se ve a la persona buscada por el tiroteo de la Universidad de Brown.

Al menos dos personas murieron y otras ocho más resultaron heridas, "en estado crítico pero estables", tras un tiroteo registrado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, explicó el centro en un comunicado.

El sospechoso del tiroteo no fue detenido, según aseguró el presidente de EEUU, Donald Trump, que un primer momento dijo que sí lo estaba. "La Policía de la Universidad Brown se desdijo de su declaración anterior: el sospechoso no está detenido", anunció Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

"Me han informado sobre el tiroteo que tuvo lugar en la Universidad Brown, en Rhode Island. El FBI se encuentra en el lugar de los hechos!", escribió el mandatario en un primer mensaje.

Según explicó el subjefe del departamento de policía de Providence, Timothy O'Hara, desconocen cómo el sospechoso entró en el campus pero saben que salió tras el tiroteo. "Por ahora, lo único que sabemos es que el sospechoso era un hombre vestido de negro", dijo O'Hara en una rueda de prensa.

El alcalde de la ciudad, Brett Smiley, explicó que hubo un primer detenido pero más tarde se demostró que "no estaba involucrado" en el suceso.

El arma que se utilizó no ha sido localizada.

La Policía recibió una llamada de alerta por un tiroteo en el campus de ingeniería de la universidad.

Cerca de las 17:00 hora local (22.00 GMT), Brown informó a los alumnos de un tiroteo activo en una alerta interna y les pidió que se refugiasen.

Los equipos de seguridad trabajan para poder identificar a las personas fallecidas y a las que han fueron trasladadas al hospital.

"Sigan tomando todas las medidas necesarias para mantenerse a salvo. Sigan las instrucciones de las fuerzas del orden y eviten la zona. La seguridad de nuestra comunidad es lo más importante", añadió la universidad.

El presidente de EEUU, Donald Trump, informó de que agentes del FBI habían sido desplazados a la zona para apoyar a las agencias locales.

Por su parte, el vicepresidente, JD Vance, dijo estar monitoreando la situación y pidió rezar por las víctimas.

Según un análisis de la cadena CNN, este año se han producido más de 70 tiroteos en instituciones académicas.