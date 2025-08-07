Netanyahu dice que Israel ocupará Gaza pero no la anexionará

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho este jueves que Israel "no se anexionará la Franja de Gaza" y que será un organismo gubernamental, del que no dio más detalles, el que controle el enclave palestino de forma temporal, horas antes de que el gabinete de seguridad se reúna para abordar este asunto.

Las declaraciones de Netanyahu, recogidas por medios israelíes, tuvieron lugar en una conferencia de prensa improvisada con periodistas indios tras el encuentro que mantuvo este jueves con el embajador de India en Israel, J. P. Singh, en su oficina en Jerusalén.

El mandatario israelí reiteró que los principales objetivos de su ofensiva en Gaza siguen siendo "la destrucción completa de Hamas y el retorno de todos los rehenes". Las milicias palestinas todavía retienen a 50 cautivos, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel.

Netanyahu reúne este jueves a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo y a parte de la cúpula militar, para abordar si lanzan una ocupación total o no en la devastada Franja de Gaza.

En estos últimos días, los principales medios del país filtraron que Netanyahu quiere proponer al gabinete de seguridad la expansión de la ofensiva, incluso a las zonas donde se cree que están los rehenes, y la ocupación total del enclave palestino.

Pese a las reticencias mostradas por el Ejército, según avanza este jueves el canal 12 israelí, las tropas ya estarían preparando el plan que contaría con varias fases. En la primera de ellas, las tropas ocuparían Ciudad de Gaza y forzarían el desplazamiento del millón de gazatíes que se concentran en esta norteña urbe a la zona de Mawasi (sur), abarrotada ya de desplazados.

Israel también buscaría hacerse con el control en un segunda fase de los campamentos de refugiados del centro de la Franja, lugares en los que las incursiones de las tropas han sido limitadas. En todos esos puntos, Israel estima que se encuentran rehenes vivos.

La ONU advirtió ayer de que si Israel pone en marcha este plan habrá "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.

El jefe del Ejército seguirá opinando "sin miedo"

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha asegurado que el cuerpo continuará expresando su opinión "sin miedo", tras la polémica por el presunto rechazo de la cúpula militar israelí al plan de Netanyahu para tomar el control de la Franja de Gaza.

"Seguiremos expresando nuestra postura sin miedo, de forma profesional, independiente y sustancial. Esperamos lo mismo de nuestros comandantes", dijo Zamir durante una evaluación de seguridad, en declaraciones compartidas por las fuerzas armadas israelíes.

Durante la evaluación, el Ejército revisó sus planes para el futuro y repasó la situación en diferentes frentes. Zamir aseguró que la bautizada como operación Carros de Gedeón, la nueva fase de la ofensiva israelí en Gaza que comenzó a mediados de mayo con el objetivo de ampliar el control militar del enclave palestino, está llegando a su fin tras lograr sus objetivos.

"Tenemos la capacidad de crear una nueva realidad de seguridad junto a la frontera, mientras mantenemos la presión sobre el enemigo. No volveremos a limitar nuestras respuestas. Eliminaremos las amenazas en su fase inicial", dijo el jefe militar israelí.