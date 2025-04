Orban sostiene que prioriza la amistad de Hungría con Israel sobre orden de arresto contra Netanyahu

Budapest/El primer ministro húngaro, Viktor Orban, justificó este viernes que no se detenga al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante su visita a Budapest, al asegurar que Hungría no está obligada a cumplir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) y prioriza su amistad con Israel.

"No solemos arrestar a nuestros invitados. No queríamos hacerlo porque hacemos amigos y es bueno que Israel sea amigo de Hungría. No hemos implementado en nuestro código penal las decisiones de la CPI", enumeró Orban las tres razones por las que Hungría no ha arrestado al primer ministro israelí, a pesar de ser unos de los 125 Estados en los que se debería de aplicar las decisiones de la Corte.

El primer ministro subrayó, en sus declaraciones de los viernes a la radio pública Kossuth, la importancia de mantener buenas relaciones, que calificó de "amistosas", con Israel, cuya estabilidad es un interés común, opinó.

Orban y Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la CPI por la ofensiva israelí en Gaza, hicieron el jueves una breve declaración a la prensa sobre sus conversaciones y el primer ministro israelí afirmó que los dos países luchan por la supervivencia de la civilización judeocristiana.

"Creo que estamos luchando una batalla similar por el futuro de nuestra civilización común, nuestra civilización judeocristiana, la civilización occidental tal como la entendemos, que está ahora mismo bajo ataque por parte de un actor poderoso: el islamismo radical", declaró Netanyahu.

Justo antes del encuentro entre los dos líderes, el Gobierno de Hungría anunció su decisión de retirarse de la CPI.

"La acusación contra el primer ministro israelí es el ejemplo más triste de que se ha convertido en un organismo político", indicó el ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, a la agencia de noticias MTI.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó informó la noche del jueves que su departamento ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para gestionar la retirada de Hungría de la CPI.

"La Corte no sólo se ha desacreditado a sí misma, sino a todo el sistema judicial internacional al dictaminar una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tomando una decisión abiertamente antisemita", afirmó Szijjártó.

Según la CPI, "Hungría sigue obligada a cooperar con la Corte Penal Internacional" hasta que no termine el proceso de retirada, que podría durar hasta un año, señala el portal 24.hu.

Netanyahu permanecerá en Budapest hasta el domingo, cuando regresará a Israel.