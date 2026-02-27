Pakistán bombardea Kabul y declara entrar en "guerra abierta" con Afganistán

Soldados talibanes vigilan las calles de Kabul este viernes tras el ataque de Pakistán.

El Gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital afgana, en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una "guerra abierta" con su país vecino, en una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder.

El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Mosharraf Zaidi, informó que los contrataques pakistaníes alcanzaron "objetivos militares" en Kabul, Paktia y Kandahar.

Por su lado, el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, confirmó los ataques sobre la capital y declaró que no han registrado víctimas: "El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia", escribió en X.

Mujahid agregó que Afganistán llevó a cabo "importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand".

Las fuerzas del Gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde este jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada Línea Durand, que se produce cinco días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán.

Según informó Zaidi, los ataques paquistaníes han provocado la muerte de 133 talibanes y han dejado más de 200 heridos.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, también se pronunció en la red social X: "Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros", escribió dirigiéndose a Afganistán.

"Pakistán ha hecho grandes esfuerzos para mantener la normalidad de forma directa y a través de países amigos. Se ha involucrado en una diplomacia de pleno derecho. Pero los talibanes se han convertido en un representante de India", justificó Asif.

El Gobierno paquistaní también informó de 27 puestos afganos destruidos y 9 capturados.

Horas antes, el Gobierno talibán había dado por terminada su ofensiva contra Pakistán y aseguró haber matado a 55 soldados paquistaníes, además de haber capturado dos bases y 19 puestos a lo largo de la Línea Durand.

Este enfrentamiento es el resultado de los bombardeos ejecutados por Pakistán la semana pasada, que causaron al menos 17 muertes.

Kabul denunció que las víctimas eran civiles, mientras que Islamabad defendió que se trataba de una operación contra un centenar de insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que utiliza suelo afgano como base.

Pakistán vive un pico de violencia interna, con ataques armados en las zonas fronterizas con Afganistán que han ido en ascenso desde que los talibanes tomaron Kabul en agosto de 2021.

Islamabad acusa sistemáticamente al régimen afgano de dar refugio a grupos terroristas en su territorio, una acusación que los talibanes rechazan habitualmente mientras denuncian violaciones a su soberanía.

Sharif asegura que Pakistán "reducirá a polvo" cualquier agresión de Kabul

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, advirtió este viernes de que sus fuerzas armadas tienen la "plena capacidad de reducir a polvo cualquier ambición agresiva", en su primera declaración oficial tras la declaración de su país a una "guerra abierta" contra el régimen talibán de Afganistán.

"La nación entera está de pie hombro con hombro junto a las Fuerzas Armadas", aseguró el mandatario en una serie de mensajes publicados en su cuenta en X, quien subrayó que las tropas paquistaníes están cumpliendo con sus deberes "con fervor nacional" bajo el liderazgo del Mariscal de Campo Syed Asim Munir.

El primer ministro insistió en que no se hará "ningún compromiso en la defensa de la querida patria y Pakistán responderá contundentemente" a toda incursión.

"Nuestras fuerzas están equipadas con capacidades profesionales, una formación superior y una estrategia defensiva efectiva para enfrentar cualquier desafío interno o externo", sentenció Sharif.

La declaración del jefe de Gobierno es el marco político a la escalada bélica derivada de los ataques paquistaníes de la semana pasada contra supuestos refugios del grupo insurgente TTP en suelo afgano.

La crisis tuvo la respuesta de los talibanes con una serie de ataques fronterizos coordinados por Kabul anoche, y la contrarrespuesta de Islamabad con el bombardeo de la capital afgana y enfrentamientos en la Línea Durand.

Pakistán asegura que los ataques de Islamabad han causado la muerte de 133 talibanes y más de 200 heridos, mientras que el Ministerio de Defensa afgano situó sus bajas propias en ocho combatientes muertos y once heridos, además de trece civiles afectados por los bombardeos.

Por su parte, los talibanes aseguran haber matado a 55 soldados paquistaníes y tiene bajo su custodia 23 cadáveres de militares paquistaníes y a un número indeterminado de prisioneros.