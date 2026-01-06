Las potencias de Europa exigen a Trump que respete a Groenlandia

Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca han defendido este martes la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Estados Unidos, en una declaración conjunta en la que califican la seguridad del Ártico como "una prioridad" para Europa.

"Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", se lee en la declaración adelantada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni.

El documento ha sido respaldado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente el Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra italiana; y sus homólogos polaco, Donald Tusk; británico, Keir Starmer y danesa, Mette Frederiksen.

Y llega en medio de las amenazas de los Estados Unidos de Donald Trump por hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional.

"La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es fundamental para la seguridad internacional y transatlántica", empieza la declaración.

Asimismo, los socios recuerdan que también la OTAN "ha dejado claro que la región ártica es una prioridad y los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos".

"Nosotros y muchos otros aliados hemos aumentado nuestra presencia, actividades e inversiones para mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios. El Reino de Dinamarca —incluida Groenlandia— forma parte de la OTAN", aseveran.

Los siete países han considerado que "la seguridad en el Ártico debe lograrse, por tanto, de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluidos los Estados Unidos, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas".

Entre estos principios, citan "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", avisan.

En este sentido los firmantes reconocen que los Estados Unidos "son un socio esencial en este empeño, como aliado de la OTAN" y por el acuerdo de defensa entre Washington y Copenhague de 1951.

La Comisión Europea ha respaldado a Dinamarca y Groenlandia ante las pretensiones de Trump mientras que el presidente del Gobierno autónomo de la isla, Jens-Frederik Nielsen, ha abogado por evitar el "pánico" y a estrechar la colaboración con Estados Unidos.

El líder groenlandés agradece la declaración de apoyo

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció la declaración firmada por líderes de seis países europeos en defensa de la soberanía de este territorio autónomo danés, después de que Estados Unidos haya insistido de nuevo en su necesidad de hacerse con esta isla ártica por motivos de seguridad nacional.

La declaración resalta que Groenlandia "pertenece a su pueblo" y que sólo Dinamarca y Groenlandia pueden "decidir" sobre los asuntos que conciernen a ambos territorios.

"Estos jefes de Gobierno han enviado hoy una declaración conjunta que apoya de forma inequívoca a Groenlandia y nuestra integridad territorial común. Este apoyo es importante en una situación en la que se cuestionan los principios internacionales fundamentales. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por ese respaldo", escribió Nielsen en su cuenta en la red social Facebook.

Nielsen pidió a Estados Unidos "un diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos correctos y el uso de los foros existentes que se basan en acuerdos que ya hay con Estados Unidos".

"El diálogo debe producirse respetando que el estatus de Groenlandia está enraizado en el derecho internacional y el principio de integridad territorial", afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en numerosas ocasiones en el último año que Estados Unidos "necesita" Groenlandia y ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense, declaraciones que repitió varias veces estos días tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes que se toma en serio las intenciones de Trump, a la vez que mostró su confianza "en la democracia y en el orden internacional basado en normas", y advirtió de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

En una rueda de prensa este lunes, el propio Nielsen llamó a evitar el "pánico" y se abrió a estrechar la relación con Washington.

La declaración conjunta de este martes se suma a otras manifestaciones de apoyo de países e instituciones europeas recibidas desde el domingo.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.