Los Reyes se muestran "conmocionados" por el ataque a Trump y envían su solidaridad

El rey Felipe VI y la reina Letizia muestran su "solidaridad" y "conmoción" con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, en una carta en la que expresan también su "alivio" al conocer que las heridas causadas en el atentado que ha sufrido durante un acto electoral en Pensilvania "no revisten gravedad". "Conmocionado por el terrible ataque que habéis sufrido durante un acto electoral en Pensilvania, quiero haceros llegar, junto a la Reina, nuestra solidaridad y alivio al conocer que vuestras heridas no revisten gravedad", dice la carta enviada este domingo a Trump por la Casa Real española.

Una misiva en la que el rey también expresa "a todo el querido pueblo de Estados Unidos de América" su "más enérgica condena" ante cualquier acto de violencia, "más aún cuando se dirige contra los valores de la democracia".

La reina también se ha unido a este mensaje al ex presidente estadounidense y ambos les desean "un completo restablecimiento"; además, desean lo mismo a las personas heridas y envían sus condolencias a la familia de la persona fallecida. "Aprovecho para trasladaros el testimonio de mi más alta consideración y estima personal", concluye la carta.

Junto a las condolencias del rey y la reina, este domingo prominentes voces nacionales e internacionales -como el del jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski- han expresado también su solidaridad con Trump.