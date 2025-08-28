Rusia daña la delegación de la UE en Kiev en otra noche de ataques que deja 14 muertos

Imagen de los daños en la sede europea facilitada por la embajadora de la UE en Ucrania, Katarina Mathernova, a través de su cuenta en la red social X.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada "deliberadamente" durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques que ha acabado con la vida de 14 civiles.

"La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente", dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

También en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que todo el personal de la delegación está a salvo y urgió al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

Al menos 14 civiles, entre ellos tres menores, han fallecido por el ataque ruso de la pasada noche contra Kiev, según informaron este jueves las autoridades ucranianas.

"A las 11:00 se ha confirmado la información sobre 14 muertes como resultado del ataque ruso. Entre los fallecidos hay tres menores: una niña de dos años, un chico de 14 años y una chica de 17 años", anunció la Fiscalía de Kiev.

Según la agencia Ukrinform, la niña de dos años murió de inmediato por una explosión, mientras que los otros dos menores fallecieron tras ser trasladados al hospital en estado crítico.

De acuerdo con este medio, al menos diez personas permanecen desaparecidas.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó en unas declaraciones televisivas que aproximadamente 50 personas han resultado heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas para recibir tratamiento.

Además del edificio de la delegación de la UE en Ucrania, los ataques de esta noche dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital, un centro comercial y una guardería, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda.

La Fuerza Aérea ucraniana informó en su parte matinal de que el enemigo lanzó por la noche un total de 598 drones y 31 misiles -entre ellos misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal- contra territorio ucraniano.

Según datos preliminares, las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar 563 drones, un Kinzhal, siete Iskander-M y 18 misiles de crucero Kh-101, pero hubo impactos en 13 emplazamientos diferentes, mientras que en 26 emplazamientos cayeron fragmentos de drones derribados.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, compartió su solidaridad con el personal de la delegación europea en Kiev, a quien tildó de "la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania", y señaló que tanto ellos como "el valiente pueblo ucraniano" merecen vivir en paz.

También la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que "mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles" y dijo que el ataque de la pasada madrugada "muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz".

"Rusia debe detener las matanzas y negociar", dijo Kallas.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, también tildó el ataque de "una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terror".