Trump advierte a Musk de “graves consecuencias” si financia a los demócratas

Nueva York/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que habría “muy graves consecuencias” si el magnate Elon Musk financia a candidatos demócratas para que compitan contra los republicanos que respaldaron el proyecto de legislación fiscal impulsado por su gabinete.

“Si lo hace, tendrá que pagar las consecuencias. Tendrá que pagar consecuencias muy graves si hace eso”, declaró en una entrevista telefónica con la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien se negó a compartir los detalles sobre esas eventuales repercusiones.

Trump también reiteró que no tiene intención de reparar su relación con Musk, después de la disputa pública que estalló esta semana. Al ser preguntado sobre si pensaba que su relación con el director ejecutivo de Tesla y SpaceX terminó, dijo que supone que sí.

El inquilino de la Casa Blanca acusó a Musk de ser “irrespetuoso con la oficina del presidente”. “Creo que es muy malo porque es muy irrespetuoso. No se puede faltar el respeto al presidente”, consideró. También añadió que no tiene intención de hablar con él.

Además, afirmó que no ha vuelto a pensar en la idea de cancelar los contratos federales de las empresas de Musk. “Podría hacerlo. No lo he vuelto a pensar”, explicó.

Trump aseguró el viernes que se revisarán esos contratos ya que “es mucho dinero”. “Vamos a revisar todo… es mucho dinero. Es un subsidio considerable”, indicó a los medios en su ruta a su club de golf en Bedminster, en Nueva Jersey, donde suele pasar fines de semana.

Por otro lado, según informó la CNN, Trump preguntó a sus asesores si el comportamiento de Musk pudo haber estado relacionado con un presunto consumo de drogas del magnate tecnológico.

“En privado, busca comprender las críticas del multimillonario tecnológico, mientras que públicamente señala que no le importa”, indicó la cadena estadounidense citando a una fuente familiarizada con estas conversaciones.

Sin embargo, Trump se negó a opinar públicamente sobre este asunto la noche del viernes desde el Air Force One: “No quiero comentar sobre su consumo de drogas. No sé... no sé cuál es su situación”, dijo.

Esta información contrasta con las declaraciones que el mandatario concedió ese día al mismo medio, donde afirmaba que “ni siquiera pensaba en Elon” y que no hablaría con Musk “por un tiempo”.

“EEUU puede sobrevivir sin casi nadie, excepto yo”, expresó también desde el Air Force One a la prensa, aunque resaltó que sólo estaba bromeando.

No es la primera que sale a la luz el consumo de ketamina reconocido por Musk, aunque bajo prescripción médica, según afirmó él mismo.

Hace una semana, The New York Times publicó un reportaje titulado Durante la campaña electoral, Elon Musk hizo malabarismos entre las drogas y el drama familiar. “A medida que Musk entraba en la órbita del presidente Trump, su vida privada se volvió cada vez más tumultuosa y su consumo de drogas era más intenso de lo que se creía”, continuaba el artículo, al que siguieron otras piezas periodísticas como La caótica vida personal de Elon Musk.