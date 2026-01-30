Trump advierte al Reino Unido que acercarse a China le puede resultar peligroso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el encuentro del primer ministro británico, Keir Starmer, con China es "muy peligroso".

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones después de que el primer ministro británico se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, el jueves en Pekín, durante el transcurso de una visita oficial de cuatro días al país.

Starmer abogó por una mejor relación entre ambos países, tras años de tensiones bilaterales y consiguió la exención de visado para los ciudadanos británicos que viajen a China por un periodo de hasta 30 días, así como una reducción de los aranceles al whisky escocés.

El primer ministro británico también se ha esforzado en recalcar que no elegirá entre el comercio con Estados Unidos y China.

Según la revista Político, Trump fue preguntado anoche sobre los intentos del Reino Unido de estrechar lazos con Pekín durante su asistencia en Washington al estreno de la película "Melania", un documental sobre su esposa.

"Es muy peligroso para ellos hacer eso", dijo Trump. "Y es aún más peligroso, creo, para Canadá hacer negocios con China", agregó el mandatario al recordar la también reciente visita que el canadiense Mark Carney hizo a China. "A Canadá no le va bien. Le va muy mal, y no se puede ver a China como la solución".

Mientras, el Gobierno británico dijo este viernes que Donald Trump "se equivoca" al decir que intentar mejorar la relación con China sea peligroso y recordó que el propio presidente estadounidense planea viajar a ese país en abril.

El secretario de Estado de Política Comercial, Chris Bryant, defendió en Londres el viaje del primer ministro británico, Keir Starmer, que realiza una visita oficial de cuatro días a la potencia asiática.

"Sería totalmente absurdo que el Reino Unido no se relacionara con China. Es la segunda mayor economía del mundo y nuestro cuarto mayor mercado de exportación", declaró a medios británicos.

El político laborista insistió en que Trump "se equivoca" al sostener que el acercamiento de Starmer a China puede ser peligroso y recordó que el propio dirigente republicano "afirmó que es amigo del presidente Xi y va a viajar él mismo a China en abril".

"Hay que desafiar a China en las cuestiones en las que discrepamos, pero también hay que asumir el hecho de que es una gran potencia mundial", añadió. "Estoy de acuerdo en que, por supuesto, hay que abordar la relación con China con los ojos bien abiertos", apuntó Bryant.

Durante su visita, Starmer abogó por una mejor relación entre ambos países, tras años de tensiones bilaterales, y anunció que había conseguido la exención de visado para los ciudadanos británicos que viajen a China por un periodo de hasta 30 días, así como una reducción de los aranceles al whisky escocés.

El primer ministro también recalcó antes de partir hacia Pekín que no cree que deba elegir entre el comercio con Estados Unidos y China.