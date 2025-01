Trump culpa a Obama y Biden del accidente aéreo de Washington

WILL OLIVER, EFE

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como una "noche oscura y extenuante" las últimas horas vividas en la capital tras el accidente aéreo ocurrido cuando un helicóptero militar y un avión comercial, con 67 personas a bordo en total, colisionaron y se precipitaron a las gélidas aguas del río Potomac.

"Ha sido una noche oscura y extenuante en la capital de nuestra nación y en nuestra historia, una tragedia de proporciones terribles. Como nación, lloramos por cada alma preciosa que nos ha sido arrebatada", manifestó Trump este jueves en una comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca.

Al entrar en la sala, repleta de periodistas, el mandatario pidió guardar un momento de silencio en recuerdo a las víctimas y afirmó que Estados Unidos atraviesa horas de "angustia".

"Somos una sola familia y hoy todos estamos con el corazón roto. Buscamos respuestas en ese gélido, gélido Potomac. Fue una noche fría, un agua fría. Estamos abrumados por el dolor de tantos que han perecido trágicamente y ya no estarán con nosotros", afirmó Trump.

Culpa a Obama y Biden

Tras unas breves palabras de consuelo, el presidente rápidamente culpó de lo ocurrido a los estándares establecidos por los gobiernos de Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025) en la contratación de controladores aéreos, con especial énfasis en los programas implementados por ambos mandatarios para promover la diversidad.

"La Administración Federal de Aviación (FAA) ha estado contratando trabajadores con discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de diversidad e inclusión", aseguró.

Trump insistió en que para los controladores aéreos quiere "a alguien intelectualmente superior" y criticó los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que ha ordenado desmantelar mediante una orden ejecutiva desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero.

Trump también anunció el nombramiento inmediato de Chris Rocheleau, un veterano con 22 años de experiencia en la FAA, como nuevo administrador del organismo. Rocheleau deberá ser confirmado por el Senado, de mayoría republicana, antes de asumir el cargo.

El presidente calificó el accidente como una "confluencia de malas decisiones", cuestionó la trayectoria del helicóptero y el hecho de que se encontrara a la misma altura que el avión comercial, pese a que las condiciones de vuelo eran óptimas, con un cielo despejado y sin fuertes vientos.

Trump confirma contactos con Rusia para repatriar a las víctimas rusas del accidente aéreo

Trump confirmó que ha habido contactos con Rusia para repatriar a las víctimas mortales rusas del accidente. "Ya hemos estado en contacto con Rusia y la respuesta es sí, lo facilitaremos (la repatriación)", respondió en la rueda de prensa.

Un periodista preguntó a Trump si habló directamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre al siniestro, ante lo que el mandatario estadounidense contestó: "No, no sobre esto". La Casa Blanca, sin embargo, no ha informado de ninguna comunicación entre los dos líderes.

El republicano confirmó que hay otras nacionalidades entre las víctimas, además de estadounidenses y rusas, pero afirmó que las autoridades lo detallarán más tarde.

El Kremlin y varios medios de Rusia afirmaron que en el avión viajaban varios patinadores y entrenadores rusos. "Inna Voliánskaya, ganadora del bronce en patinaje en parejas de los campeonatos de la Unión Soviética, se encontraba entre los pasajeros del avión siniestrado en Washington", indicó la agencia estatal rusa TASS.

El canal de Telegram Shot señaló por su parte que el patinador ruso Maxim Naúmov también iba en el avión.