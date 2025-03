Trump y el Pentágono niegan que Elon Musk vaya a tener acceso a planes de guerra con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, negaron categóricamente este viernes que vayan a dar al magnate tecnológico Elon Musk acceso a planes de guerra secretos con China. El diario The New York Times (NYT) indicó el jueves por la noche que el Pentágono iba a informar este viernes a Musk sobre los planes militares de Washington en un eventual conflicto bélico con China.

El Times citaba a dos funcionarios estadounidenses que confirmaron la reunión que Musk iba a tener hoy en el Pentágono para acceder a planes de guerra contra China. Detallaba además que la sesión informativa iba a incluir unas 20 o 30 diapositivas sobre cómo Estados Unidos afrontaría tal conflicto, incluyendo posibles objetivos militares que podrían ser presentados a Trump para eventuales ataques.

Una reunión sobre DOGE

En declaraciones este viernes a periodistas en el Despacho Oval, Trump y Hegseth confirmaron que Musk estuvo por la mañana en el Pentágono, aunque negaron que se le transmitiera información sobre China. "Lo recibimos hoy en el Pentágono para hablar sobre DOGE (el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que Musk lidera) e innovación; fue una gran conversación informal", aseguró el secretario de Defensa.

Según Hegseth, el artículo del Times "pretendía perjudicar la relación entre el Pentágono y Elon". Hegseth quiso además aclarar que "no hay planes de guerra, no hay planes de guerra contra China, no existen planes secretos de guerra". "Esto no es lo que hacemos en el Pentágono", añadió.

Trump, por su parte, enfatizó que Musk estuvo en el Pentágono para hablar sobre "gastos" y DOGE, y negó por tercera vez en pocas horas que el magnate tecnológico que financió con millones de dólares su campaña presidencial vaya a tener acceso a ese tipo de información. "No quiero mostrar (eso) a nadie. Estamos hablando de una posible guerra con China. No quiero que otras personas vean una posible guerra con China. No queremos tener una potencial guerra con China", dijo el mandatario.

"Si lo hiciéramos, estaríamos muy bien equipados para manejarla, pero no quiero mostrarlo a nadie. No se lo debería mostrar a un empresario", añadió Trump. El presidente recordó además que "Elon tiene negocios en China", por lo que consideró que el empresario no estaría interesado en acceder a esas informaciones: "Elon no lo haría, no querría ponerse en esa posición".

Musk es consejero delegado de SpaceX y Tesla, dos empresas con contratos clave con el Pentágono, y mantiene amplios intereses financieros en China. Su acceso a información de alto secreto supondría una ampliación significativa de su ya influyente papel como asesor de Trump y como responsable de DOGE, una entidad que ha impulsado la eliminación de agencias federales y el despido de miles de empleados públicos.

Los planes de guerra del Pentágono, conocidos en la jerga militar como O-plans (planes operativos), están entre los secretos mejor guardados de las Fuerzas Armadas. Su divulgación podría permitir a un país enemigo reforzar sus defensas y corregir vulnerabilidades, reduciendo la efectividad de la estrategia estadounidense.

Antes de comparecer en el Despacho Oval, Trump ya había negado la información con varios mensajes en Truth Social, su red social, aprovechando la oportunidad para arremeter contra el NYT como "uno de los peores y más imprecisos periódicos en todo el mundo".