Un vídeo cuestiona la versión oficial en un tiroteo del ICE que ha matado a una mujer en Mineápolis

La muerte de una mujer por disparos de una agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un operativo contra la inmigración en Mineápolis ha devuelto a esta ciudad al foco de las protestas por la violencia policial, casi seis años después del caso George Floyd, en un contexto marcado ahora por las redadas migratorias.

Vídeos difundidos en redes sociales en las últimas horas vuelven a cuestionar la versión oficial de los hechos, según la cual la fallecida, Renee Nicole Good, una mujer blanca de 37 años, puso en peligro a los agentes al acosarlos con su vehículo durante el dispositivo.

En las imágenes, grabadas aparentemente por una testigo, no se aprecia con claridad que el automóvil arremeta contra los agentes, como sostiene el ICE, aunque el vídeo no recoge el inicio completo del operativo ni permite observar todos los ángulos de la intervención. Las autoridades no han cuestionado la autenticidad del material y han señalado que forma parte de la investigación en curso.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristie Noem, defendió el uso de la fuerza letal por parte de la agente implicada, al asegurar que actuó ante una amenaza directa contra su seguridad. Noem aludió además a las protestas desatadas tras la muerte de George Floyd en 2020 y acusó al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y a los líderes locales de no actuar con la rapidez necesaria para contener las movilizaciones.

La familia de Good y algunos de sus vecinos la han descrito como una mujer “amorosa” y “amable”. La fallecida vivía en Mineápolis con su pareja y deja un hijo de seis años, según informaron medios estadounidenses.

El suceso ocurrió a menos de una milla del lugar donde el 25 de mayo de 2020 murió George Floyd, un afroamericano de 46 años que falleció tras ser inmovilizado por un agente de policía local que mantuvo la rodilla sobre su cuello durante más de nueve minutos mientras repetía que no podía respirar.

En aquel caso, un vídeo grabado por una testigo contradijo la versión policial inicial y provocó protestas masivas en Mineápolis que se extendieron posteriormente a otras ciudades de Estados Unidos y de Europa. Las movilizaciones impulsaron cambios en la reglamentación policial y consolidaron el movimiento Black Lives Matter y la lucha contra el racismo en las fuerzas de seguridad.

La condena a 22 años y medio de prisión al agente que asesinó a Floyd, así como las penas menores impuestas a otros tres policías implicados en el arresto, convirtieron el caso en un símbolo global de la lucha contra la violencia policial.

La muerte de Good se produce ahora en un contexto diferente, marcado por las protestas contra las redadas migratorias que el ICE está llevando a cabo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota. En el marco de estas operaciones, la agencia ha detenido ya a más de 1.000 migrantes, incluidos ciudadanos de Ecuador, México y El Salvador, entre ellos más de 150 personas el pasado lunes, en la mayor operación migratoria realizada en lo que va de año.

El incidente recuerda a otros casos recientes en los que el uso de la fuerza por parte de agentes migratorios ha sido cuestionado. En septiembre pasado, agentes del ICE dispararon y mataron en Chicago a un ciudadano mexicano de 38 años con el argumento de que intentó embestirlos con su vehículo, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.