Senado de EEUU aprueba una resolución para que Trump no realice acciones militares sin permiso

El Senado estadounidense aprobó este jueves una resolución conjunta que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Donald Trump en Venezuela y que contó con el apoyo de cinco republicanos.

La medida, eminentemente simbólica, se aprobó con 52 votos a favor y 47 en contra, ya que cinco senadores del partido de Trump, que cuenta con una escueta mayoría en el hemiciclo, se unieron a la bancada demócrata.

La resolución, presentada por los demócratas y co patrocinada por el republicano Rand Paul, representa en todo caso una reprimenda para con Trump tras la reciente operación para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro de la que el Congreso no fue informado previamente.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios.

La Cámara de Representantes ya rechazó en diciembre resoluciones similares para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela.

Por su parte, el congresista por Massachusets Jim McGovern celebró la decisión del Senado, pero instó al líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a someter la resolución a votación también en esta Cámara.

Ante el escepticismo de que eso ocurra, congresistas demócratas, encabezados por McGovern, presentaron hoy una nueva resolución conjunta similar a la recién aprobada por el Senado que prevén votar en la Cámara Baja el próximo 22 de enero, según informaron este jueves en una rueda de prensa.

El demócrata consideró que la operación en Venezuela no trata de democracia o de derechos humanos, sino simplemente de los intereses de Trump sobre el petróleo del país suramericano. "Algo que he llegado a comprender es que es fácil entrar en guerras, pero es increíblemente difícil salir de ellas", aseguró.

"Esto se trata del petróleo. Se trata de enriquecer a los directivos de las grandes compañías petroleras a expensas del pueblo de Venezuela", aseveró.

Por su parte, el miembro del Comité de Asuntos Exteriores, Joaquín Castro, hizo hincapié en la importancia de aprobar este tipo de resoluciones en relación al interés de Trump en tomar el control de Groenlandia, Cuba y otras regiones: "Las decisiones que un país puede tomar sobre ir a la guerra no se harán sin la voz y la autoridad del Congreso", agregó.

Castro también criticó la utilización de fondos para la operación militar en Venezuela cuando, consideró, muchos estadounidenses sufren por la falta de fondos federales para subsidiar seguros de salud.

"Esta una guerra que la gente estadounidense no pidió y que no puede afrontar", dijo el demócrata.