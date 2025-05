Zelenski sólo acepta sentarse a negociar con Putin en Estambul

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no aceptará reunirse el jueves en Turquía con ningún otro representante ruso que no sea el líder del Kremlin, Vladímir Putin, según declaró este martes en un programa de la televisión ucraniana el asesor de la oficina presidencial de Ucrania Mijailo Podoliak.

"No, por supuesto que no. (...) Ése no es el formato", dijo Podoliak al ser preguntado por la posibilidad de que el presidente ucraniano acepte verse con un dirigente ruso de menor rango, según informa la publicación ucraniana Kyiv Independent.

El líder del Kremlin no ha dado por el momento respuesta a la oferta de Zelenski de reunirse este 15 de mayo en Turquía, si bien este martes el Kremlin aseguró que se está preparando para las negociaciones del jueves con Ucrania en Estambul y que los integrantes de la delegación rusa se conocerán sólo cuando el presidente, Vladimir Putin, "lo considere necesario".

"La parte rusa sigue preparándose para las negociaciones que deben tener lugar el jueves", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Putin propuso el domingo que ambos bandos comiencen los contactos directos el jueves en Estambul sin necesidad de declarar antes el alto el fuego de 30 días que le exigen Ucrania y sus principales socios europeos.

Zelenski respondió a la oferta de Putin convocándole a Turquía ese mismo jueves para la que sería la primera reunión de ambos líderes desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa hace más de tres años.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha celebrado la posibilidad de que se produzca la reunión y ha afirmado que se plantea viajar a Turquía para estar presente si ésta acaba teniendo lugar.

Zelenski ve con buenos ojos que Trump participe en el encuentro y mantuvo el lunes contactos con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para preparar la posible reunión.

El presidente ucraniano ha declarado que esperará el jueves en Turquía a Putin aunque Rusia no haya declarado el alto el fuego de un mes que Ucrania pedía hasta ahora como condición para empezar las negociaciones directas.

Rusia sigue ganando lentamente terreno en el frente y se resiste de momento a bajar las armas. El Kremlin insiste en que para declarar un alto el fuego de varias semanas deben cumplirse antes ciertas condiciones, como que Ucrania deje de recibir armamento de sus aliados occidentales.