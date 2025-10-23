Zelenski celebra las nuevas sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia pero pide más presión contra Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a su llegada a la cumbre europea.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró este jueves las nuevas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado contra Rusia, pero les pidió que sigan presionando al presidente ruso, Vladimir Putin, para que acepte un alto el fuego.

"Este paquete de sanciones es crucial para nosotros. Muchas gracias. (Es una medida que) llega tras la decisión que ayer tomó el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump al sector energético. Los esperábamos. Ojalá funcione. Es muy importante", dijo Zelenski en declaraciones a la prensa, a su llegada a la cumbre que los líderes europeos celebran este jueves en Bruselas.

"Rusia no demuestra que quiera parar esta guerra con la que nos atacan. Vemos (ataques contra) guarderías, escuelas, civiles, lo que significa que no solo tenemos que defendernos, junto a Europa, junto a Estados Unidos, tenemos que presionar a Putin para que pare la guerra", continuó.

Zelenski compareció junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien lamentó que Putin rechace "las grandes expectativas que han creado las iniciativas" de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania.

"A pesar de las grandes expectativas que han creado las iniciativas del presidente Trump, hoy es evidente que, desafortunadamente, estas iniciativas no cuentan con el deseo del presidente Putin y Rusia", dijo Costa.

Sobre las posibilidades de parar la guerra, el presidente ucraniano dijo que "está preparado para el alto el fuego, cualquier formato de negociaciones", pero señaló que estas deben ser "justas" y se negó a aceptar "concesiones territoriales"

Zelenksi y los principales líderes europeos pactaron esta semana un plan de paz de 12 puntos que incluye negociar con Moscú a partir de la actual linea de contacto y garantías de seguridad a Ucrania, entre ellas, su acceso a la Unión Europea, una vez haya concluido la guerra.

Un plan que pactaron después de la reunión que Trump y Zelenski mantuvieron el viernes en la Casa Blanca, en la que el presidente estadounidense se negó a ofrecerle los misiles Tomahawk.

"Creo que ya oyeron al presidente Trump sobre los Tomahawk. Es una decisión sensible", dijo Zelenski, que confió, de todas formas, en que Washington acabe dándole los misiles de largo alcance.

"Es como las sanciones, que antes eran impensables, pero ahora vemos la decisión sobre estas sanciones energéticas", agregó.

La Unión Europea aprobó este jueves el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que avanza a 2027, un año antes de lo previsto, el veto al transporte del gas natural licuado (GNL), mientras que Estados Unidos hizo el miércoles lo propio contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil.

A su llegada a la cumbre, Costa aseguró también que los líderes europeos van a "garantizar las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027".